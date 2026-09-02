Égő lakás miatt kiürítettek egy többszintes budapesti társasházat, sérült is van

A lángok egy Ráday Gedeon utcai házban csaptak fel, az egyik földszinti lakás teljes terjedelmében égett.

A fővárosi hivatásos tűzoltók és a FOKA Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Közhasznú Egyesület önkéntes tűzoltói megkezdték az épület kiürítését, valamint több vízsugárral oltják a lángokat.

Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t arról tájékoztatta, hogy egy embert a mentők elvittek a helyszínről, a lángok továbbterjedését pedig a tűzoltók megakadályozták.

(Nyitóképünk illusztráció)