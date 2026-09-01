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This is a photo of a traffic jam on a hilly road in the countryside
Nyitókép: George Pachantouris/Getty Images

Nem elég, hogy elesett a sztráda, a mellette lévő főutat is lezárták, az M0-son pedig kamionok ütköztek

Infostart / MTI

Traktor és motorkerékpár ütközött össze az 1-es főúton Bicske és Herceghalom között, korlátozásra kell készülni. Az M1-es autópályán közben több kilométeres sor áll befelé.

Összeütközött egy motorkerékpár és egy trágyaszórót vontató traktor az 1-es főút Bicske és Herceghalom közötti szakaszán, ezért a főutat lezárták – közölte a katasztrófavédelem kedd reggel.

Azt írták, hogy a 26-os és a 27-es kilométer között történt balesethez a bicskei önkormányzati tűzoltókat riasztották. A helyszínre mentőautó és mentőhelikopter is érkezett – tették hozzá.

Nem sokkal korábban azt közölte az Útinform: egy kamion és egy személyautó ütközött az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-s csomópontja előtt. A 17-es km-nél a külső sávot lezárták, a torlódás már meghaladta az 5 km-t.

FRISSÍTÉS: véget ért a korábbi baleset helyszínelése az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-s csomópontja előtt. A 17-es km-től a kialakult jelentős, 8 km-es torlódás már folyamatosan csökken.

Két autó ütközött az M0-s autóúton az M5-ös autópálya irányába, Nagytétény közelében, a 6-os főút csomópontja előtt. A 12-es km-nél az érintettek a belső sávon állnak, mögöttük 2 km-es a kocsisor.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

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m1-es autópálya

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