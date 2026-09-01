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Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétel után tartott sajtótájékoztatóján a korábbi Miniszterelnökség épülete előtt 2026. május 14-én. Mögötte
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Máshol lesz a lakcímnyilvántartás, Ruff Bálinthoz titkosszolgálat is került: átrendezték a kormányzati hatásköröket

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A kormány átalakította a miniszterek közötti hatásköröket, a változások hétfő este jelentek meg a Magyar Közlönyben. Az anyakönyvezés, lakcímnyilvántartás nem a belügyi tárcánál, hanem a technológiai miniszternél lesz. Bóna Szabolcs agrárminiszter tárcája is erősödött.

A Magyar Közlönyben hétfő este megjelent kormányrendelet szerint Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerül a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítása, így a kormányból ő lesz az, aki a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felel. Az előző kormányban ez Rogán Antal feladata volt – írja a hvg.hu összefoglalója.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat továbbra is a Belügyminisztériumnál marad, az Információs Hivatal pedig a Külügyminisztériumhoz tartozik.

Ruff átveszi az igazságügyi minisztertől a Magyar Közlöny kiadásával és a jogszabályok kihirdetésével kapcsolatos feladatokat is.

Bővült Bóna Szabolcs agrárminiszter hatásköre is. Hozzá kerül a lósport felügyelete, valamint a mezőgazdasági haszonállatok jólétével kapcsolatos hatósági feladatok. Ez utóbbi Gajdos László, az élő természetért felelős miniszter hatáskörének szűkülését jelenti.

Bóna emellett átvesz bizonyos élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi feladatokat Kapitány István gazdasági minisztertől, valamint az uniós közös agrárpolitikához kapcsolódó jogköröket Lőrincz Viktória vidékfejlesztési minisztertől.

Az anyakönyvezés, a lakcímnyilvántartás, a közlekedési előélet nyilvántartása, az útlevelek és több más, hagyományosan belügyi területnek számító ügy nem kerül vissza a Belügyminisztériumhoz.

Ezeket a feladatokat Pósfai Gábor belügyminisztertől Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter kapja meg. A döntés illeszkedik ahhoz, hogy az e-közigazgatás már eleve Tanács tárcájához tartozik.

A Belügyminisztérium ugyanakkor újonnan nevesített feladatot kap: a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartással kapcsolatos jogszabályok előkészítését.

A rendelet a kulturális területen is pontosítja a korábbi szabályozást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős Tarr Zoltán minisztériumának továbbra is figyelembe kell vennie a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény rendelkezéseit a kormány kultúrpolitikájának kidolgozásakor.

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Kezdőlap    Belföld    Máshol lesz a lakcímnyilvántartás, Ruff Bálinthoz titkosszolgálat is került: átrendezték a kormányzati hatásköröket

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Máshol lesz a lakcímnyilvántartás, Ruff Bálinthoz titkosszolgálat is került: átrendezték a kormányzati hatásköröket

Máshol lesz a lakcímnyilvántartás, Ruff Bálinthoz titkosszolgálat is került: átrendezték a kormányzati hatásköröket

A kormány átalakította a miniszterek közötti hatásköröket, a változások hétfő este jelentek meg a Magyar Közlönyben. Az anyakönyvezés, lakcímnyilvántartás nem a belügyi tárcánál, hanem a technológiai miniszternél lesz. Bóna Szabolcs agrárminiszter tárcája is erősödött.
 

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