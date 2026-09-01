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Soós Zoltán, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályának őrnagya (b2) és Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője (b1) a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kampányindító sajtótájékoztatóján a Hősök terénél 2026. június 19-én. A nyári iskolai szünet kezdetével a gyerekek biztonsága érdekében tízhetes közlekedésbiztonsági akciót indít a BRFK és a BKK.
Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás

Közös élmény lehet az iskolába járás a BKK szerint

InfoRádió

Szeptember elsején kezdődik a tanév a diákoknak, ilyenkor érdemes átismételni a KRESZ szabályokat annak érdekében, hogy biztonságosan közlekedjenek a gyerekek utakon - mondta el az InfoRádiónak a Budapesti Közlekedési Központ szóvivője. Kovács Bendegúz felidézte a BKK és a BRFK közös, vakáció alatt rendezett közlekedésbiztonsági ellenőrző akcióját, ami sok potenciális sérülést előzött meg.

A nyári iskolai szünet alatt közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ, hogy a vakáció kezdete alatt a felnőttek fokozottabban kell figyeljenek a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben. A tízhetes akció során a rendőrök olyan helyszíneken tartottak fokozott ellenőrzést, ahol a gyerekek gyakrabban fordulnak meg.

„A gyerekeknek a nyári vakáció ideje alatt a szabadság a fontos, kevésbé a KRESZ szabályoknak a betartása, ezért fogtunk össze a BRFK-val, hogy közösen mind a gyerekek, mind a szülők figyelmét felhívjuk a biztonságos közlekedésre” – emlékeztetett az InfoRádióban a BKK szóvivője. Több gócpontot jelöltek ki, ahol több gyerek bukkan fel a nyári időszakban a strandok, játszóterek és sportpályák környékén, ahol a rendőrök fokozott ellenőrzéseket végeztek.

„A kampány sikeres volt, mert ezeken a területeken nem történt komolyabb sérülés”

– árulta el Kovács Bendegúz.

Az edukációra is előtérbe került: „a kollégák többek között az 1-es villamoson beszélgettek az utazókkal, hogy mire érdemes figyelni az utakon, a járdákon. Emellett a gyerekek hangján szólaltak meg kérések a BKK járatain szülők irányába, hogy a vakáció idején is figyeljenek a kisebbek közlekedésére. Egy plakát kampányunk jelenleg is fut, hiszen egész évben fontos a fiatalok közlekedésének a védelme” – hívta fel a figyelmet a szóvivő.

Becsengettek a BKK-nál

Szeptember elsejétől kezdődik az iskola. A BKK egyik legfontosabb feladatának a Flórián téri felüljáró sikeres átadását nevezte a szezon kezdetére. Emellett életbe lépett az iskolai menetrend, a legtöbb járat sűrűbben közlekedik.

„Az 1-es villamos szeptember elsejétől 3-4 percenként közlekedik. Dél-Budán a 187-es busz Kamaraerdő és Kelenföld között jár."

Nemcsak iskolába igyekeznek ilyenkor többen, a turistaforgalomra is reagál a BKK. „Sűrítettük a 216-os busz, ami a Budai Várba jár fel a Deák térről, valamint a 70-es trolibusz is gyakrabban közlekedik, illetve a 26-os busznak az útvonalát is sűrítjük, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést” – sorolta Kovács Bendegúz.

Javaslata szerint érdemes átismételni az alapvető KRESZ szabályokat a gyerekekkel, illetve átgondolni, hogy mi a leghatékonyabb és legoptimálisabb útvonal az iskolába.

„Sokszor az autó a legjobb választás, viszont egy kis odafigyeléssel a reggeli iskolába járást akár egy közös gyermek-szülő élmény is lehet tenni. A kicsiknek szüksége van a beszélgetésre, mert sokan izgulnak az iskola első napjai miatt. Ebből a szempontból a közösségi közlekedés sokkal jobb választás: csak ki kell menni a megállóba, fel kell szállni és nem kell parkolóhely kereséssel foglalkozni, végigülni a dugókat a városban” – érvelt a Budapesti Közlekedési Központ szóvivője.

A cikk alapjául szolgáló interjút Barkóczi Bence készítette.

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