Felborult egy sertésekkel teli kamion, hatalmas mentés kezdődött Cecén

Tájékoztatásuk szerint a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyhez Székesfehérvárról egy tűzoltódaru is elindult.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője, Ribi Márk az MTI érdeklődésére elmondta, hogy körülbelül száz disznó volt a szerelvényen, közülük mintegy harmincat tudtak kimenteni, az állatokat a tűzoltók egy ideiglenesen elkerített területen őrzik. A többi sertés beszorult, a jármű talpra állítását követően tudják őket kimenteni.

Arról is beszámolt, hogy a műszaki mentés 3-4 órát is igénybe vehet, addig a főúton teljes útzár lesz.