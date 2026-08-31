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Shards of car glass on the asphalt road.
Nyitókép: Berezko/Getty Images

Felborult egy sertésekkel teli kamion, hatalmas mentés kezdődött Cecén

Infostart / MTI

Az oldalára borult egy sertéseket szállító teherautó Cecén, a 63-as főúton, ahol félpályán halad a forgalom - közölte hétfőn a katasztrófavédelem.

Tájékoztatásuk szerint a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyhez Székesfehérvárról egy tűzoltódaru is elindult.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője, Ribi Márk az MTI érdeklődésére elmondta, hogy körülbelül száz disznó volt a szerelvényen, közülük mintegy harmincat tudtak kimenteni, az állatokat a tűzoltók egy ideiglenesen elkerített területen őrzik. A többi sertés beszorult, a jármű talpra állítását követően tudják őket kimenteni.

Arról is beszámolt, hogy a műszaki mentés 3-4 órát is igénybe vehet, addig a főúton teljes útzár lesz.

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Kezdőlap    Belföld    Felborult egy sertésekkel teli kamion, hatalmas mentés kezdődött Cecén

katasztrófavédelem

kamion

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teherautó

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