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Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés egészségügyi bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Hegedűs Zsolt menesztette a Honvédkórház főigazgatóját

Infostart / MTI

Az egészségügyi miniszter Duray Gábor Zoltánt nevezte ki a most leváltott Wikonkál Norbert Miklós helyére.

Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvédkórház főigazgatóját. Ezt maga Hegedűs Zsolt jelentette be pénteken a Facebook-oldalán.

A miniszter azt írta, hogy felmentette főigazgatói tisztségéből Wikonkál Norbert Miklóst, az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház főigazgatóját, az intézmény új főigazgatójává pedig Duray Gábor Zoltánt, a Honvédkórház Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosát nevezi ki.

„A Honvédkórház nem egy a sok kórház közül. Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felel” – fogalmazott. Hozzátette,

a felelősség nagyságát jól mutatja, hogy Budapesten minden tizedik aktív fekvőbetegeset, és csaknem minden nyolcadik műtéti eset a Honvédkórházhoz kötődik.

A Honvédkórháznak különleges küldetése is van: a magyar honvéd egészségügy kiemelt klinikai, tudás-, képzési és képességfejlesztési központjának kell lennie - jelezte, hozzátéve, hogy az intézmény honvéd- és katasztrófa-orvostani, hadi sebészeti, missziós felkészítési és más speciális katonai-egészségügyi feladatokat is ellát.

A miniszter szerint a cél, hogy a Honvédkórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrumkórház és a magyar honvéd-egészségügy meghatározó bázisa, amely a katonai készenlétben, a missziós felkészítésben, a tömeges sérültellátásban és a válsághelyzeti egészségügyi felkészülésben is kulcsszerepet tölt be.

Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, Duray Gábor Zoltán feladata világos: erősebb betegellátás, több fejlesztés, korszerűbb Honvédkórház és megerősített honvéd egészségügyi képesség.

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