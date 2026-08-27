Durván megsokasodott a tűzszerészek munkája, mióta alacsonyak a vízállások

Közel 70 százalékkal több bejelentést kaptak előkerült robbanótestekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak, folyók alacsony vízszintje miatt – közölte a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán csütörtökön.

Azt írták: az elhúzódó csapadékhiány és az ezzel összefüggő alacsony vízállások miatt számos, korábban víz alatt vagy a vízparti területek hordalékában, üledékében rejtőző robbanótest vált láthatóvá és hozzáférhetővé, emiatt jelentősen megnőtt a tűzszerészügyeletre érkező bejelentések száma.

A beszámoló szerint január 1. és augusztus 24. között 410 sürgős, azonnali intézkedést igénylő és 1006 „normál” bejelentés érkezett az ügyeletre. Júliusban 253 bejelentés érkezett, ebből 112 sürgős intézkedést igényelt, közülük 19 érkezett budapesti címről, 93 pedig vidékről. A nem sürgős intézkedést igénylők közül a vidéki bejelentések száma 129 volt, 12 budapesti.

A bejelentések közel 41 százaléka – 103 bejelentés – olyan, elsősorban dunai területekről érkezett, amelyek korábban víz alatt voltak, és az alacsony vízállás miatt váltak hozzáférhetővé.

Augusztus 1-24. között 1,3-szor több bejelentés érkezett, mint az előző hónapban, 337, amelyből 145 volt sürgős intézkedést igénylő, 192 pedig „normál”, de a bejelentések többsége mindkét kategóriában vidékről érkezett. A sürgős kategóriában a budapesti és vidéki címek száma 54 és 91 volt, míg a „B” kategóriában 8 és 192. Augusztusban eddig 195 dunai cím volt, ami majdnem 58 százalékát teszi ki az augusztusi bejelentéseknek.

Ebben a majdnem két hónapban 590 bejelentés érkezett az ügyeletre, amelyből 298 volt dunai cím, vagyis a bejelentések 50,5 százaléka a folyó mentéről érkezett.

A múlt évben a július-augusztusi időszakban a napi bejelentések átlagos száma öt volt, akkor a két hónap alatt 288 bejelentés érkezett, amelyből 55 volt sürgős. Ez azt jelenti, hogy tavalyhoz képest az összes bejelentési szám közel 70 százalékkal nőtt ebben az időszakban, a sürgős bejelentések száma pedig több mint háromszorosára emelkedett. Míg tavaly minden ötödik bejelentés volt sürgős, idén már több mint minden harmadik.

Az összegzés szerint extrém sok bejelentés érkezett augusztus első négy napjában: augusztus 1-jén 28, 2-án 35, 3-án 28, 4-én 32.

Az előkerült robbantótestek típusa és mennyisége rendkívül változatos: aknavetőgránátból 214, tüzérségi lövedékekből 433, kézigránátból 99, bombából 42, aknából 30, gyalogsági lőszerből 9112, „nem robbanó testből” 382 került elő. A műszeresen átvizsgált terület több mint 325 ezer négyzetméter, ami viszonyításként Vatikánváros körülbelül 70 százaléka. Január 1-jétől augusztus 24-éig 242 318 robbanótestet – közel 20 tonnát – semmisítettek meg tűzszerészek 327 robbantással.