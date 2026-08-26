Injekciós tűvel raboltak ki egy dohányboltot – videó

A 37 éves szalmatercsi férfi augusztus 18-án este egy zagyvapálfalvai dohánybolt közelében várakozott, és figyelte az üzlet forgalmát. Amikor már csak az eladó tartózkodott bent, elindult a bolt felé, menet közben fekete maszkot húzott a fejére, majd 19 óra után néhány perccel belépett az üzletbe.

A férfi egy fecskendőt és injekciós tűt tartott a kezében és miközben azokat összeillesztette, a bevételt követelte az alkalmazottól. Az eladó a fenyegetéstől megijedt, és a kasszából átadott neki 124 ezer forintot, amivel a rabló elmenekült – írja a police.hu.

Az elkövető kilétének megállapítására a Salgótarjáni Rendőrkapitányság nyomozócsoportot hozott létre.

Folyamatosan gyűjtötték, és a rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának közreműködésével elemezték az adatokat, információkat, kamerafelvételeket vizsgáltak és tanúkat hallgattak ki. A csoport munkájának eredményeként sikerült azonosítani a 37 éves férfit.

A salgótarjáni nyomozók és egyenruhások augusztus 24-én 19 óra 35 perckor a távolsági buszmegállóban fogták el az elkövetőt. A nyomozók kutatást tartottak az elkövető lakhelyén, ahol lefoglalták többek közt azt a lábbelit is, amelyet a rabláskor viselt.

A 37 éves férfit felfegyverkezve elkövetett rablás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.