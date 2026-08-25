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Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a visegrádi együttmûködés (V4) védelmi minisztereinek budapesti munkaülése után tartott sajtótájékoztatón a Stefánia Palotában 2026. június 25-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Ruszin-Szendi Romulusz: drónról vizsgálták a balesetet szenvedett Gripen fegyvereit

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A hétfőn lezuhant Gripen vadászgép pilótája az életét kockáztatva az utolsó pillanatig próbálta megmenteni a repülőt és csak a földet érés után katapultált. Ezt Ruszin Szendi Romulusz honvédelmi miniszter mondta a Retro Rádió reggeli műsorában. A tárcavezető a szerencsétlenül járt vadászrepülő és a kísérőgép pilótáját is hősnek nevezte és gyors vizsgálatot ígért.

Hétfőn gyakorlatozás közben Szolnokon lezuhant egy fegyverekkel és rakétákkal felszerelt Gripen vadászgép. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter kedd reggel a Retro Rádióban beszélt a baleset körülményeiről.

„Nagy sebességű elfogást gyakoroltak, oda-vissza megcsinálták a műveletet, és a másodiknál kezdtek el folyamatosan érkezni a hibaüzenetek, aztán a cockpit elsötétült, és a pilóta csak az alapján tudta vezetni a gépet, amennyit kilátott” – mondta a miniszter, hangsúlyozva, hogy az ő szemében mindkét pilóta hős.

Mint mondta, szerencsére a kommunikáció fennmaradt a meghibásodott gép és a kísérőgép között. Az incidensben megsérült pilótáról elmondta, az őrnagyi rangban szolgáló szakember nagyon képzett és tapasztalt, több mint kétezer órányi repülés áll mögötte, a balti légtérben is rendszeresen felügyel, és éppen a kimagasló szakmai felkészültsége miatt nem történt nagyobb baj.

Mivel mindkét pilóta látta, hogy nagy a baj, és messze van a kecskeméti repülőtér, így úgy döntöttek, hogy Szolnokon szállnak le

– mesélte a részleteket Ruszin-Szendi Romulusz. A kísérő gép mutatta az utat, hol a sérült repülő előtt, hol mögötte, így sikerült bevezetni a reptérre. A meghibásodott Gripen pilótája megpróbálta letenni a gépet, ami sikerült is, és a repülő már a kifutó betonján volt, amikor a szerkezet elkezdett kitörni jobbra. Ezt ki fogják vizsgálni – szögezte le a miniszter.

A pilóta így végül a betonpályáról volt kénytelen katapultálni. Ilyenkor 18-20 G terhelés nehezedik a vezető gerincére, után nyílik ki az ejtőernyő. Az őrnagy is így, sérült gerinccel érkezett a művelet után a betonra – magyarázta a honvédelmi tárcavezető.

A helyszínre érkező szakemberek drónokkal vizsgálták meg, hogy milyen állapotban van a Gripen fegyverzete, rakétái, és a tűzoltók biztonságban meg tudják-e közelíteni a gépet az oltás megkezdéséhez.

A miniszter ismét hangsúlyozta, hogy hatalmas lélekjelenlétről tettek tanúbizonyságot a pilóták, és különösen a meghibásodott repülő vezetője, amiért a saját életét kockáztatta, és ami miatt most kórházban van.

Ruszin-Szendi Romulusz leszögezte: az esetet gyorsan ki kell vizsgálni, hiszen rengeteg Gripen van a rendszerben, nem csak Magyarországon, hanem számos ország légi erejében. A vizsgálat idejére a Honvédség leállította a kiképzéseket, de csak azokat, a készenléti gépek továbbra is ellátják a feladatukat, hiszen hazánk légtere nem maradhat védelem nélkül.

A honvédelmi miniszter a pilóták mellett köszönetet mondott a szolnoki légibázis személyzetének is, akik megakadályozták, hogy a gép teli üzemanyagtartályai és fegyverei felrobbanjanak, illetve gyorsan és szakszerűen ellátták a sérült pilótát.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Várkonyi Gyula készítette.

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