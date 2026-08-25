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Rendőri intézkedés Budapesten
Nyitókép: BRFK

Letartóztatási hullám Budapesten

Infostart / MTI

A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden a rendőrség honlapján.

Azt írták: az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján a BRFK, a Készenléti Rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével – tették hozzá.

A tájékoztatás szerint az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek.

A rendőrök 284 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, emellett közigazgatási bírságot is alkalmaztak, további 130 esetben szabálysértési, 111 esetben pedig büntetőfeljelentést tettek – ismertették.

Azt is jelezték, hogy biztonsági intézkedésekre többek között egészségügyi segítségre szoruló emberek érdekében volt szükség. Hangsúlyozták: a közterületeken jelentkező problémák hátterében sok esetben összetett társadalmi, szociális és egészségügyi tényezők is állnak, amelyek tartós kezelése túlmutat a rendészeti eszközökön, és szélesebb körű megoldásokat igényel. A BRFK ezért rendszeresen egyeztet a Szociális és Családügyi Minisztériummal, a fővárosi önkormányzattal, valamint a szociális ellátásban részt vevő szervezetekkel, és aktívan közreműködik a közös megoldások kialakításában – emelték ki.

A közleményben arról is tájékoztattak: az elmúlt hónap tapasztalataira építve folytatják a célzott közterületi ellenőrzéseket.

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