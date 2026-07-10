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Nyitókép: Unsplash

Szünet jön a bíróságokon, legközelebb augusztusban ítélkeznek

Infostart / MTI

A meghatározott időszakban a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bizonyos kivételektől eltekintve. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti.

A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz – közölték a birosag.hu oldalon.

Ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele – írták.

A közlemény szerint a határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is például soron kívüli eljárás, előzetes bizonyítás esetén, végrehajtási perekben és egyes nemperes eljárásokban, mint például cégeljárás, csőd- és felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti.

Az egyes bíróságokon a kezelőirodák az ítélkezési szünet ideje alatt is nyitvatartanak, az ügyfelek benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Az egyes bíróságok ügyfélfogadási rendjéről az adott bíróság honlapján lehet tájékozódni.

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