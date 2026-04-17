2026. április 17. péntek Rudolf
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
white headphones on top of computer tablet.
Nyitókép: arinahabich/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Nagy-Kálózy Eszter, Saly Noémi, Csiki Varga Tamás, Gálik Zoltán, Nyeste Orsolya és Madár István, Dobrowiecki Péter és Steigervald Krisztián is.

Szombat

11.00 Nagy-Kálózy Eszter, Kossuth-díjas színművész

14.00 Saly Noémi irodalomtörténész

16.00 Csiki Varga Tamás, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője

18.00 Gálik Zoltán a Budapesti Corvinus Egyetem docense

23.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője

Vasárnap

5.00 Pompor Zoltán, a Magyar Olvasástársaság elnöke

8.00 Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője és Madár István, a Portfolio vezető elemzője

13.00 Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora

14.00 Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke

16.00 Pál István Szalonna Kossuth-díjas népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője

18.00 Dobrowiecki Péter Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője

23.00 Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója

Hétfő

3.00 Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke és László Richárd, a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja

5.00 Steigervald Krisztián generációkutató

Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják a hangulatot a világ tőzsdéin - meredek zuhanásba kapcsolt a Brent olaj ára és a földgáz is, illetve emelekdni kezdtek a tőzsdék délután, miután Irán külügyminisztere bejelentette, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül a tűzszünet hátralévő időszakában minden kereskedelmi hajó számára a közlekedés teljes mértékben nyitottnak minősül.  A hazai piacon pedig még mindig a vasárnapi választás és annak következményei vannak a befektetők fókuszában. Magyar Péter tegnap bejelentette, hogy elvárja, hogy a Mol ne fizessen osztalékot az MCC-nek, ráadásul este az is kiderült, hogy a leendő miniszterelnök és Hernádi Zsolt tárgyalását követően a Mol vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat igazgatóságának - ez ma meg is történt. Ráadásul Magyar Péter ma a Parlamentben bejelentette, hogy a Richter is meg fogja keresni "hasonló ügyben", vélhetően az MCC-nek kifizetendő osztalékra utalva.

Fordított a Tisza, bukott a korábbi Paks-miniszter: már 138 mandátummal számolhat Magyar Péter

Fordított a Tisza, bukott a korábbi Paks-miniszter: már 138 mandátummal számolhat Magyar Péter

Megfordította a vasárnapi állást, és megnyerte a paksi központú választókerületet a Tisza Párt jelöltje, Cseh Tamás.

Iran says Strait of Hormuz is 'open' as Trump says US blockade will continue until deal reached

Iran says Strait of Hormuz is 'open' as Trump says US blockade will continue until deal reached

Oil prices drop after Iran's announcement. Meanwhile, the US president says on social media that Israel is "prohibited" from "bombing Lebanon".

2026. április 17. 19:05
Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről
2026. április 17. 18:53
Még eggyel több parlamenti mandátuma lett a Tisza Pártnak
