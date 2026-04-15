2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a Sándor-palota elõtt, mielõtt megbeszélést folytat Sulyok Tamás köztársasági elnökkel 2026. április 15-én. Az államfõ egyeztetésre hívta az Országgyûlésbe jutó pártok vezetõit.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Toroczkai Lászlóval is egyeztetett a köztársasági elnök

A Mi Hazánk elnökével, Toroczkai Lászlóval is egyeztetett Sulyok Tamás köztársasági elnök a hivatalában szerdán. Az államfő egymás után fogadta az új Országgyűlésbe bejutó pártok vezetőit.

Magyar Péter jövendő kormányfő és Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök, valamint Semjén Zsolt KDNP-elnök után fogadta Sulyok Tamás Toroczkai Lászlót, a parlamentbe szintén bejutott Mi Hazánk elnökét is, aki a köztársasági elnökkel történt egyeztetés után a sajtónak elmondta: kifogást és fellebbezést nyújtanak be, mert a párt nem kampányolhatott a Meta által működtetett Facebookon, a legfontosabb online közösségi felületen.

Kifejtette: a Tisza választási győzelmét nem vonják kétségbe, elfogadják, hogy Sulyok Tamás felkérésére, az Országgyűlés majdani döntése alapján Magyar Péter lesz a miniszterelnök és kormányt alakíthat.

Azzal azonban nem értenek egyet, hogy Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt

és kijelentette, hogy ha ezt Sulyok Tamás nem teszi meg önként, akkor az Országgyűlés megalakítása után, egy kétharmados alaptörvény-módosítással eltávolítják hivatalából. Toroczkai László szerint utóbbi a kétharmaddal történő olyan visszaélés, mint amilyeneket a Fidesz-kormány tett.

A Mi Hazánk elnöke szerint az ország egészének bevonásával alkkotmányozó nemzegyűlést kellene összehívni, miközben feloszlatják a parlamentet. Úgy vélte továbbá, hogy

a Tisza Pártnak meg kellene várnia, hogy Sulyok Tamás például obstrukcióval megakadályozza-e a következő Országgyűlés munkáját. Azt mondta, ő most megkérdezte, az államfő pedig azt mondta, nem készül ilyenre.

Toroczkai Lászlónak a köztársasági elnök szavaiból úgy tűnt, nem készül lemondani, de a politikus azt nem árulta el, hogy erről pontosan mi hangzott el a tárgyaláson.

A cikk alapjául szolgáló információk Herczeg Zsolt helyszíni tudósításából származnak.

Tegnap tárgyalt a két ország közti konfliktus rendezéséről Libanon és Izrael: lényegében közös nevezőre jutottak a Hezbollah eltávolításával kapcsolatosan, de tűzszünet nincs. Az izraeli légierő Dél-Libanont intenzíven bombázza. Az Irán körüli amerikai blokád elvileg betonstabil: a CENTCOM bejelentése szerint hat hajót fordítottak vissza. Donald Trump amerikai elnök közben rendkívül optimistán nyilatkozik az Iránnal való konfliktusról: újabb tárgyalások lesznek, elmondása szerint lényegében vége hamarosan a háborúnak. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború, konfliktus, békülés eseményeivel.

Az elmúlt évek gyors bővülése után új szakaszba lépett a magyar ipari és logisztikai ingatlanpiac.

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

