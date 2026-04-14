2026. április 14. kedd Tibor
Egy botra támaszkodó idős ember keze.
Nyitókép: Getty Images/PeopleImages

Nagy változás a nyugdjíaknál

Júliustól nagyot változik az özvegyi nyugdíj, sokaknál a jogosultság is múlhat rajta.

Nyáron több ponton is módosulnak a nyugdíjszabályok, és ez sok érintett számára hozhat fontos változást. Az özvegyi nyugdíj esetében a jogosultság feltételei és az ellátás mértéke körül is érdemes figyelni az új részletekre.

Sokakat érinthet egy nyári változás a nyugdíjszabályok között, főleg azokat, akik eleve nehéz élethelyzetben vannak. Az özvegyi nyugdíj feltételei 2026. július 1-jétől több ponton is módosulnak, ezért érdemes időben átnézni, kire milyen szabály vonatkozhat – írja a BOON.hu.

Megváltozott munkaképesség és az özvegyi nyugdíj

A jelenlegi szabályok szerint az özvegyi nyugdíj szempontjából az számít megváltozott munkaképességűnek, akinek az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos. Ez azért lényeges, mert a jogosultság megállapításánál és az ellátás mértékénél is szerepet játszhat. Más típusú ellátásoknál ettől eltérő határ érvényes, vagyis például a rehabilitációs és rokkantsági ellátásnál már a 60 százalékos egészségi állapot is ide sorolható. Az özvegyi nyugdíjnál azonban a hozzátartozói nyugellátás szabályait kell figyelembe venni, így itt szigorúbban húzzák meg ezt a határt.

Mennyi lehet az ellátás és mikor számít a jogosultság?

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj összege a fő szabály szerint az elhunyt nyugdíjának 60 százaléka. A később megállapított ellátás jellemzően 30 százalékos mértékű, de van kivétel is. Ha az özvegy megváltozott munkaképességű, és nem részesül rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban, akkor az özvegyi nyugdíj akár 60 százalékos is lehet.

A jogosultság azonban nem automatikus, több tényezőt is figyelembe vesznek. Ilyen például:

- az elhunyt szolgálati ideje

- az özvegy életkora

- az özvegy egészségi állapota

- az, hogy fennáll-e megváltozott munkaképesség

- milyen más ellátásban részesül az érintett

Vagyis nemcsak az összeg, hanem már maga a jogosultság is több feltételen múlik – írja a BOON.hu.

A szabályozásban 2026. július 1-jétől jön egy fontos változás, amely főleg az élettársi kapcsolatoknál lehet sorsdöntő. Az új előírás szerint az élettárs nem lehet jogosult özvegyi nyugdíjra akkor, ha a kapcsolat idején valamelyik fél a halál időpontjában hivatalosan még házasságban élt egy másik személlyel.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az élettársi együttélés önmagában nem lesz elég minden esetben, ha közben jogilag fennmaradt egy másik házasság. Emiatt azoknak, akiket ilyen élethelyzet érinthet, különösen fontos lehet időben utánanézni a feltételeknek.

Korábban több fontos nyugdíjszabály is előkerült

Korábban több cikkben is foglalkoztunk azokkal a szabályokkal, amelyek 2026-ban befolyásolják a nyugdíjak összegét és a jogosultságot. Március végén írtunk arról, hogy az idei nyugdíjszámításnál 1,090 valorizációs szorzóval számolnak, vagyis a korábbi kereseteket ezzel igazítják a nyugdíjazást megelőző év szintjéhez. Ez sokaknál azért lett fontos kérdés, mert a végleges nyugdíjösszegnél nemcsak a ledolgozott évek száma számít, hanem az is, hogy a korábbi béreket milyen szorzóval veszik figyelembe.

Bauer Bence: hiába néppárti a CDU és a Tisza is, csalódás érheti a nyugati vezetőket

Magyar Péternek a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján voltak olyan kijelentései, amelyek meglepetést jelenthetnek az európai vezetők számára – mondta el az InfoRádióban Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója.
 

