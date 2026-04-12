Kemény fagyra erős napsütés – a szavazás napján összevissza idő lesz, aztán hétfőtől ebben is minden megváltozik

Vasárnap hazánk nyugati, délnyugati harmadán felhős lesz a délelőtt, majd szakadozik, csökken a felhőzet, lassan naposabbra fordul az idő, míg keleten csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem valószínű – közölte a HungaroMet.

Éjszaka gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, holnap napközben viszont a Dunántúlon nagy területen kísérhetik élénk, Sopron környékén erős lökések a délkeletire, keletire forduló szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet az ország keleti, északkeleti felén általában -4 és +1 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb lesz. Ezzel szemben nyugaton, délnyugaton 2 és 7 fok közé hűl le a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 14 és 19 fok között alakul.