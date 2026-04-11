A hatmilliárdos nyeremény benn maradt, valakinek be kellett érnie 42 millió forinttal

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 15. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 16 (tizenhat)
- 26 (huszonhat)
- 45 (negyvenöt)
- 70 (hetven)
- 88 (nyolcvannyolc)
Nyeremények:
- 5 találatos szelvény nem volt;
- 4 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 2 475 845 forint;
- 3 találatos szelvény 2410 darab, nyereményük egyenként 31 505 forint;
- 2 találatos szelvény 75 047 darab, nyereményük egyenként 3825 forint.
A következő héten 6,76 milliárd forint lesz a főnyeremény.
Joker: 589994
Egy telitalálat volt a Jokeren, nyereménye 42 018 480 forint.