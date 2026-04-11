ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Image of lottery balls during extraction of the winning numbers.
Nyitókép: GabrielPetrescu/Getty Images

A hatmilliárdos nyeremény benn maradt, valakinek be kellett érnie 42 millió forinttal

Infostart

Nem vitte el senki a főnyereményt, így tovább halmozódik az elképesztő nyeremény az ötöslottón. A Jokeren viszont nagyot nyert valaki.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 15. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 16 (tizenhat)
  • 26 (huszonhat)
  • 45 (negyvenöt)
  • 70 (hetven)
  • 88 (nyolcvannyolc)

Nyeremények:

  • 5 találatos szelvény nem volt;
  • 4 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 2 475 845 forint;
  • 3 találatos szelvény 2410 darab, nyereményük egyenként 31 505 forint;
  • 2 találatos szelvény 75 047 darab, nyereményük egyenként 3825 forint.

A következő héten 6,76 milliárd forint lesz a főnyeremény.

Joker: 589994

Egy telitalálat volt a Jokeren, nyereménye 42 018 480 forint.

Kezdőlap    Belföld    A hatmilliárdos nyeremény benn maradt, valakinek be kellett érnie 42 millió forinttal

lottó

ötöslottó

joker

szerencsejáték zrt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a Fidesz kampányzáróján: olyan győzelmet aratunk, amivel mindenkit meglepünk vasárnap

A Fidesz Budapesten, a Szentháromság téren tartotta kampányzáró rendezvényét, amelyen többek között Lázár János, Szijjártó Péter és Orbán Viktor is felszólalt. Orbán Viktor hangsúlyozta: a választási kampánynak nem most, hanem vasárnap este 7 órakor lesz vége. A magyar nemzet legfontosabb célkitűzése a háborúból való kimaradás, és ehhez hárommillió szavazatra, és nemzeti egységre van szükség – mondta, hozzátéve: nincs kampánycsend, tegyék azt, amit ő: keljenek korán, menjenek el gyorsan szavazni, aztán pedig mozgósítani. Cikkünk frissül!
 

Ukrajnában leállt a harc, Irán és Amerika tárgyal, békefény Rómában: egy pillanatra most a békében reménykedik a világ

Hivatalosan életbe lépett a tűzszünet az ukrajnai fronton az ortodox húsvét alkalmából, miközben Pakisztánban tárgyal a békéről az Egyesült Államok és Irán. A XIV. Leó pápa vezette békevirrasztáson békefényt gyújtottak meg Rómában.
 

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Giró-Szász András politikai tanácsadó
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elkezdődtek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is, nemzetközi források szerint már el is kezdődtek a tárgyalások. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át. Szombat estére, több mint 12 órányi tárgyalás után sem közöltek a delegációk konkrét eredményeket. A helyszínen jelen lévő nemzetközi lapok tudósítói szerint több ponton is vitában vannak a tárgyaló felek és éles hangulatváltás jellemzi az egyeztetést. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Baj van több válogatott vb-mezeivel: riadót fújt a gyártó, ez hogy nem derült eddig ki?

A probléma több csapat, köztük az angol, a francia és az uruguayi válogatott szerelésén is szembetűnő volt a legutóbbi válogatott szünetben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran-US peace talks continue into the night as Trump claims navy 'clearing out' Strait of Hormuz

Details of the negotiations remain scarce so far, but trilateral talks are under way in Islamabad.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 11. 22:15
Lezárult a kampány, 255 ezer szavazatot már le is adtak – a nap hírei
2026. április 11. 20:45
Rengeteget fog ülni a lányait sok éven át erőszakoló Fejér vármegyei férfi
×
×