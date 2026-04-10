Sofőrök, figyelem! A rendőrség fokozott ellenőrzést rendelt el

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján fokozott ellenőrzést rendelt el – írja közleményében a rendőrség.

2026. április 11-én 12 óra és április 11-én 20 óra között Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye közigazgatási területén. Az ellenőrzés célja a közrend, közbiztonság fenntartása, az esetlegesen előforduló jogsértések megelőzése, felderítése, illetve megszakítása.

A rendőrség kéri a lakosokat, hogy segítsék, türelmükkel és megértésükkel támogassák a kivezényelt munkatársak munkáját.