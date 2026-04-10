Lázár János és Szijjártó Péter is a kampányfinisre készülve szólt a szavazókhoz

A választás szorosabb, mint valaha volt – ezzel a figyelmeztetéssel igyekszik mozgósítani a kormánypárti szavazókat Lázár János építési és közlekedési miniszter. A tárcavezető a közösségi oldalára töltött fel egy videóüzenetet erről.

„A tét történelmi, a választás világos. Magyar Péter két éve kampányol, de nem tudjuk, mi lesz az Önök nyugdíjával. Ha mi maradunk, velünk marad a 13. havi nyugdíj, megcsináljuk a 14. havi nyugdíjat, és megmentjük, megőrizzük a nők 40-et. Ha a Tisza jön, mindezt el fogják veszíteni” – jelentette ki videójában a tárcavezető.

Lázár János arról a szavazókhoz fordulva azt is leszögezte, hogy a voksaikkal megállítható Magyar Péter és megvédhetők a nyugdíjak. Arra kérte a Fidesz támogatóit, hogy keressék fel rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket, de még olyanokat is, akikkel nem szoktak politikáról beszélni, és győzzék meg őket arról, hogy a vasárnapi választás tétje Magyarország biztonsága és a magyar emberek pénze.

A Fidesz-KDNP választási kampányának másik főszereplője, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az M1 műsorában azt mondta, hogy Magyarország háborús veszélyben van.

„Négy éve folyamatosan, minden egyes nap küzdünk az ellen, hogy bele tudjanak minket zsarolni, bele tudjanak provokálni, bele tudjanak rángatni ebbe a háborúba, mert minden nap van valami erre vonatkozó kísérlet. Mi ezeknek eddig mind ellenálltunk, de ehhez nagyon erős szuverén nemzeti politikára van szükség, mert ehhez nemet kell tudni mondani a nyomással szemben” – hangoztatta a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint egy olyan párt, amit azért hoznak létre, hogy ennek a nyomásnak engedjen, hogy végrehajtsa a brüsszeli politikát, nem fog nemet mondani. Megjegyezte, politikai ellenfeleik ezért tagadják a háborús veszélyhelyzetet az elmúlt években, mert „őket erre hozták létre”.

A kormánypárti kampánytrió Orbán Viktor, Lázár János és Szijjártó Péter más, őket támogató hírességekkel együtt már a Fidesz-KDNP kampányzáró rendezvényét reklámozza, amelyet szombaton este 7 órakor tartanak a budapesti Szentháromság téren.