2026. április 10. péntek Zsolt
Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond az EU közlekedési minisztereinek informális találkozóján a Várkert bazárban 2024. szeptember 20-án. A tanácskozást az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége keretében rendezték.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Lázár János és Szijjártó Péter is a kampányfinisre készülve szólt a szavazókhoz

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Lakossági fórumok helyett most már mozgósítási akciókban vesz részt Lázár János, aki nem titkolja, hogy a Fidesz kiélezett versenyben van a Tiszával.

A választás szorosabb, mint valaha volt – ezzel a figyelmeztetéssel igyekszik mozgósítani a kormánypárti szavazókat Lázár János építési és közlekedési miniszter. A tárcavezető a közösségi oldalára töltött fel egy videóüzenetet erről.

„A tét történelmi, a választás világos. Magyar Péter két éve kampányol, de nem tudjuk, mi lesz az Önök nyugdíjával. Ha mi maradunk, velünk marad a 13. havi nyugdíj, megcsináljuk a 14. havi nyugdíjat, és megmentjük, megőrizzük a nők 40-et. Ha a Tisza jön, mindezt el fogják veszíteni” – jelentette ki videójában a tárcavezető.

Lázár János arról a szavazókhoz fordulva azt is leszögezte, hogy a voksaikkal megállítható Magyar Péter és megvédhetők a nyugdíjak. Arra kérte a Fidesz támogatóit, hogy keressék fel rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket, de még olyanokat is, akikkel nem szoktak politikáról beszélni, és győzzék meg őket arról, hogy a vasárnapi választás tétje Magyarország biztonsága és a magyar emberek pénze.

A Fidesz-KDNP választási kampányának másik főszereplője, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az M1 műsorában azt mondta, hogy Magyarország háborús veszélyben van.

„Négy éve folyamatosan, minden egyes nap küzdünk az ellen, hogy bele tudjanak minket zsarolni, bele tudjanak provokálni, bele tudjanak rángatni ebbe a háborúba, mert minden nap van valami erre vonatkozó kísérlet. Mi ezeknek eddig mind ellenálltunk, de ehhez nagyon erős szuverén nemzeti politikára van szükség, mert ehhez nemet kell tudni mondani a nyomással szemben” – hangoztatta a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint egy olyan párt, amit azért hoznak létre, hogy ennek a nyomásnak engedjen, hogy végrehajtsa a brüsszeli politikát, nem fog nemet mondani. Megjegyezte, politikai ellenfeleik ezért tagadják a háborús veszélyhelyzetet az elmúlt években, mert „őket erre hozták létre”.

A kormánypárti kampánytrió Orbán Viktor, Lázár János és Szijjártó Péter más, őket támogató hírességekkel együtt már a Fidesz-KDNP kampányzáró rendezvényét reklámozza, amelyet szombaton este 7 órakor tartanak a budapesti Szentháromság téren.

Az amerikai elnök a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében ismét kiállt Orbán Viktor mellett, és teljes támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt a 2026-os választás előtt.
 

Donald Trump amerikai elnök azt mondta egy NBC Newsnak adott interjúban, hogy a libanoni hadműveletek visszafogására kérte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt. Az amerikai vezető úgy látja - napokon belül meg fognak tudni állapodni Iránnal egy békeszerződés nyélbe ütéséről. Nagyon úgy tűnik, hogy Libanon és Izrael hamarosan tárgyalni kezd az országban zajló harcok beszüntetéséről. Felolvastak az iráni köztelevízióban egy olyan üzenetet, melyet állítólag Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei küldött az iráni népnek – számol be az Al-Dzsazíra. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legfrissebb eseményeivel.

A párizsi maraton szervezői a vasárnapi versenyen elsőként száműzik az egyszer használatos műanyag palackokat és poharakat a frissítőpontokról.

The US and Iran have brokered a two-week ceasefire to halt the Middle East war, but fighting between Israel and Hezbollah has continued.

