Hidegörvény vonul nyugat felé, kérdés, hogy mikor ér ide

Közép-Európa felett vasárnap estig egy magassági hidegörvény vonul nyugat felé, hatására felhősebb idő várható, de számottevő csapadék sehol sem lesz.

Magyarországon vasárnap napközben ismét nagyrészt felhős idő várható, hosszabb időszakokra inkább csak délelőtt süthet ki a nap. Éjszaka nem várható csapadék, vasárnap pedig inkább nyugaton fordulhat elő néhol jelentéktelen csapadék. Napközben sokfelé megélénkül a keleties szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap az ország döntő részén 14 és 16 fok között valószínű.