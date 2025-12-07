Ilyen furán néztek szembe az olaszok a II. világháborúval

A második világháború 80 éve a popkultúrában alcímet viselő rendezvényen egyebek mellett szóba került,

mit és hogyan közölt a második világháborúról a Magyar Televízió,

miként ábrázolják a náci Németországot a videojátékokban,

mi jellemezte Márai Sándor 1942-es lillafüredi beszédének utóéletét.

Andreides Gábor, a NEB hivatalának tudományos kutatója A háborús szerepvállalás ábrázolása a '90-es, 2000-es évek olasz mozijában címmel tartott előadást.

„1945 után Olaszország sok tekintetben nagyon hamar, radikálisan végez, és maga mögött tudja a két évtizedes fasiszta diktatúrát. Az ország demokratikusan átalakul, új államformát vezetnek be, egy szavazás ezt meg is erősíti, de bizonyos kérdésekben mintha késésben lenne az olasz nyilvánosság. Ilyen például a második világháborús szerepvállalással történő szembenézés. Kialakul egy olyan, jól hangzó mítosz, amit úgy mondanak az olaszok, hogy »italiani brava gente«, vagyis:

az olaszok jó emberek.

Nagyon jól hangzik, és olaszosoknak, italianistáknak különösen kedves, de ez alapvetően hamis, fals mítosz” – hívta fel a figyelmet az InfoRádiónak nyilatkozva.

Előadásában két, a '90-es–2000-es években készült filmről beszélt. Az egyik a Mediterraneo című film Gabriele Salvatores rendezésében, amely 1992-ben elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat.

A másik a 2003-as El Alamein – A tűzvonal című háborús dráma, amely már szakít az első film narrációjával, és megpróbálja a fent említett mítoszt lerombolni.

A második világháború Európában 1945. május 8-án Németország, míg Ázsiában szeptember 2-án Japán feltétel nélküli megadásával fejeződött be.

A háború több mint 61 millió emberéletet követelt.