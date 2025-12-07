ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 7. vasárnap Ambrus
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
The silhouette of soldiers from the Givati Brigade as they prepare for an amphibious exercise.
Nyitókép: David H. Wells/Getty Images

Ilyen furán néztek szembe az olaszok a II. világháborúval

InfoRádió

Újrajátszott háború címmel tartott kétnapos konferenciát Budapesten az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszéke és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága.

A második világháború 80 éve a popkultúrában alcímet viselő rendezvényen egyebek mellett szóba került,

  • mit és hogyan közölt a második világháborúról a Magyar Televízió,
  • miként ábrázolják a náci Németországot a videojátékokban,
  • mi jellemezte Márai Sándor 1942-es lillafüredi beszédének utóéletét.

Andreides Gábor, a NEB hivatalának tudományos kutatója A háborús szerepvállalás ábrázolása a '90-es, 2000-es évek olasz mozijában címmel tartott előadást.

„1945 után Olaszország sok tekintetben nagyon hamar, radikálisan végez, és maga mögött tudja a két évtizedes fasiszta diktatúrát. Az ország demokratikusan átalakul, új államformát vezetnek be, egy szavazás ezt meg is erősíti, de bizonyos kérdésekben mintha késésben lenne az olasz nyilvánosság. Ilyen például a második világháborús szerepvállalással történő szembenézés. Kialakul egy olyan, jól hangzó mítosz, amit úgy mondanak az olaszok, hogy »italiani brava gente«, vagyis:

az olaszok jó emberek.

Nagyon jól hangzik, és olaszosoknak, italianistáknak különösen kedves, de ez alapvetően hamis, fals mítosz” – hívta fel a figyelmet az InfoRádiónak nyilatkozva.

Előadásában két, a '90-es–2000-es években készült filmről beszélt. Az egyik a Mediterraneo című film Gabriele Salvatores rendezésében, amely 1992-ben elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat.

A másik a 2003-as El Alamein – A tűzvonal című háborús dráma, amely már szakít az első film narrációjával, és megpróbálja a fent említett mítoszt lerombolni.

A második világháború Európában 1945. május 8-án Németország, míg Ázsiában szeptember 2-án Japán feltétel nélküli megadásával fejeződött be.

A háború több mint 61 millió emberéletet követelt.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Ilyen furán néztek szembe az olaszok a II. világháborúval

nemzeti emlékezet bizottsága

világháború

olasz

andreides gábor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez- online előadás kezdő kereskedőknek

Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez- online előadás kezdő kereskedőknek

A tőzsde izgalmas világát sokan bűvölik meg a gyors meggazdagodás ígéretével, pedig a sikeres befektetés kulcsa a tudás, a türelem és a megfelelő stratégia. Ha friss vagy a tőzsdézésben, vagy épp most kezdenéd, ez a kisokos neked szól! Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, amik segítenek eligazodni a befektetések világában, és megtalálni a számodra legjobb utat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mi folyik itt? Százszámra küldene harckocsikat az USA Lengyelországba: mehetnek az ukrán határra?

Mi folyik itt? Százszámra küldene harckocsikat az USA Lengyelországba: mehetnek az ukrán határra?

Az Egyesült Államok rendkívül kedvező ajánlatot tett Lengyelországnak: 250 használt Stryker páncélozott járművet kínál mindössze 1 dollárért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
New US security strategy aligns with Russia's vision, Moscow says

New US security strategy aligns with Russia's vision, Moscow says

The Kremlin welcomes the starkly worded document, which does not cast Russia as a threat to the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 7. 18:39
"Ez egy óriási jogi csalás" - Magyarország Brüsszel ellen megy
2025. december 7. 18:23
Senki sem gondolt erre a hat számra
×
×
×
×