Szörnyű tragédia: kiugrott az erkélyről egy borsodi iskola diákja

A Tokaj-Hegyalja Egyetem Mezőgazdasági Technikuma közösségi oldalán számolt be róla, hogy az egyik 10. osztályos tanulója múlt szombaton tragikus hirtelenséggel elhunyt, de részleteket nem közölt a történtekről az intézmény. A boon.hu csütörtökön már azt közölte, hogy a fiú öngyilkosságot követett el, kiugrott az egyik erkélyről.

A portál azt írja, a diák családtagjai is megdöbbentek, ők sem tudják, miért vetett véget az életének a fiú. A család és az iskolai közösség együtt próbálja meg feldolgozni a történteket, és válaszokat keresnek a tragédiára.

„Nem, nem szégyen. Én Lacikával kapcsolatban nem szégyenkezem. Kiugrott az erkélyről. Nem tudom, miért tette” – ezzel az üzenettel állt a nyilvánosság elé a gyászoló édesanya a portál tájékoztatása szerint.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0–24 órában elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13–21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!