ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.24
usd:
327.34
bux:
109411.82
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Burning candle on black background, space for text
Nyitókép: Boris Ipatov/Getty Images

Szörnyű tragédia: kiugrott az erkélyről egy borsodi iskola diákja

Infostart

A 10. osztályos fiú édesanyja is megszólalt a történtekkel kapcsolatban.

A Tokaj-Hegyalja Egyetem Mezőgazdasági Technikuma közösségi oldalán számolt be róla, hogy az egyik 10. osztályos tanulója múlt szombaton tragikus hirtelenséggel elhunyt, de részleteket nem közölt a történtekről az intézmény. A boon.hu csütörtökön már azt közölte, hogy a fiú öngyilkosságot követett el, kiugrott az egyik erkélyről.

A portál azt írja, a diák családtagjai is megdöbbentek, ők sem tudják, miért vetett véget az életének a fiú. A család és az iskolai közösség együtt próbálja meg feldolgozni a történteket, és válaszokat keresnek a tragédiára.

„Nem, nem szégyen. Én Lacikával kapcsolatban nem szégyenkezem. Kiugrott az erkélyről. Nem tudom, miért tette” – ezzel az üzenettel állt a nyilvánosság elé a gyászoló édesanya a portál tájékoztatása szerint.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0–24 órában elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13–21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Kezdőlap    Belföld    Szörnyű tragédia: kiugrott az erkélyről egy borsodi iskola diákja

erkély

öngyilkosság

tanuló

technikum

tokaj-hegyalja egyetem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magánegészségügy: a lakásrendelőkben rendet kellene rakni

Magánegészségügy: a lakásrendelőkben rendet kellene rakni

Megfelelő ellenőrzések és szankciók kellenek a magánegészségügyi szektorban – hangsúlyozta az InfoRádiónak a VOSZ Magánegészségügyi Tagozatánának elnöke. Fábián Lajos Károly elmondta: a november végén megalakult magánegészségügyi szakmai koordinációs testület célja, hogy tisztuljon a szektor.
Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

A munkaadói és munkavállalói oldal megállapodott a 2026. január 1-jétől érvényes új minimálbérről és garantált bérminimumról, azok így jelentősen, 11, illetve 7 százalékkal emelkednek. Az ezt rögzítő dokumentumot csütörtök délelőtt írták alá a Karmelitában. Orbán Viktor bejelentette: 35 ezer vendégmunkást engednek be, így is marad 30 ezer szabad álláshely az országban.
 

Orbán Viktor bejelentést tett: 11 százalék

VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

Egyelőre úgy fest, megrekedtek a béketárgyalások az USA, Oroszország és Ukrajna közt, miután a Kreml lényegében nemet mondott az Egyesült Államok által benyújtott szerződés-tervezetre. Miután úgy fest, Pokrovszk gyakorlatilag elesett, zárul az olló Huljajpolénél is, illetve megjelentek az orosz katonák Liman határán, Észak-Donyeckben. Reggel támadás érte Moszkvát Ukrajna felől, illetve még 8 orosz régiót. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyászol a villányi borvidék: tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal borász, Kiss Gábor

Gyászol a villányi borvidék: tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal borász, Kiss Gábor

Tragikus hirtelenséggel, tüdőembólia következtében elhunyt Kiss Gábor, a villányi borvidék egyik meghatározó, fiatal borásza.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin 'morally responsible' for 'unsurvivable' Novichok poisoning of Dawn Sturgess, inquiry finds

Putin 'morally responsible' for 'unsurvivable' Novichok poisoning of Dawn Sturgess, inquiry finds

An inquiry into Ms Sturgess' death in 2018 came after an attempt to poison an ex-Russian double agent living in Salisbury.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 13:10
Karpereccel is ellenőrizhetik a távoltartást: nagyobb intézkedéscsomag készül
2025. december 4. 12:46
Nagy a baj Szentendrén
×
×
×
×