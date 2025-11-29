ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat Taksony
Durva eset a kórházban, a dolgozók léptek közbe a rendőrség kiérkezéséig – fotó

Infostart

A jászsági rendőrök két jászárokszállási férfit azzal gyanúsítanak, hogy egy beteget kifosztottak, a másikat pedig meglopták a jászberényi kórházban. Az egyik elkövetőnek több is volt a rovásán, őt őrizetbe vették.

A megalapozott gyanú szerint november 25-én délelőtt két jászárokszállási lakos megjelent a jászberényi kórházban, ahol az egyik részleg kórtermében egy alvó beteg ágya melletti szekrényről elvitték annak telefonját. Később egy másik kórterem előtt várakozó beteget leszólítottak, és amíg a fiatalabb férfi szóval tartotta, addig 43 éves társa bement a helyiségbe. Magához vette a nő pénztárcáját a benne lévő 15 000 forinttal és az irataival, majd távozott volna. A sértett azonban észlelte a lopást és segítségért kiabált.

A kórház dolgozói feltartóztatták a két férfit, akiknek kis idő elteltével – még a rendőrök kiérkezése előtt – sikerült elmenekülniük.

A lopott pénztárcát annak tartalmával együtt időközben az egyik kórterem kukájába dobták, és a telefont is hátrahagyták, így a sértettek kára megtérült – derül ki a police.hu oldalon megjelent tájékoztatásból.

Ellopott, majd megkerült pénztárca (fotó: police.hu)

A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetőket, akiket már másnap előállítottak a Jászberényi Rendőrkapitányságra. Mindkét férfit kihallgatták kifosztás bűntett, valamint lopás vétség miatt.

Az idősebbik férfi terhére más vagyon elleni bűncselekmény is róható. Még szeptemberben szintén telefont lopott el egy jászsárokszállási ingatlanból, ahová az otthon tartózkodó tulajdonos beleegyezése nélkül ment be. A nyomozók őt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

