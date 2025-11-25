ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.06
usd:
331.32
bux:
108019.74
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Magyar Péter: „hónapokig hazudoztak rólam, most a jegybank megszüntette ellenem mindkét eljárást”

Infostart

„A Magyar Nemzeti Bank tegnap intézkedés alkalmazása nélkül megszüntette a bennfentes kereskedelem és tiltott piaci manipuláció miatt ellenem indított mindkét eljárást” – írta posztjában Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

„A Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy a fideszes hazugságokkal ellentétben sem bennfentes kereskedelmet, sem piacbefolyásolást nem követtem el. A Magyar Nemzeti Bank tegnap intézkedés alkalmazása nélkül megszüntette a bennfentes kereskedelem és tiltott piaci manipuláció miatt ellenem indított mindkét eljárást. Az egyiket jogsértés hiányában, a másikat azért, mert hónapokig nem volt képes felderíteni a tényállást” – írja Magyar Péter.

A pártelnök hozzátette: „Ismét kiderült, hogy Orbán Viktor, valamint a fideszes bűntársai és propagandistái hónapokig hazudoztak a magyar embereknek és minden alap nélkül vádoltak bűncselekmények elkövetésével. Az is kiderült, hogy Varga Mihály jegybankelnökként nem hajlandó behódolni Orbán Viktor maffiafőnöknek. Most már csak a Nemzeti Bankból ellopott 650 milliárd forintot kellene megtalálni.”

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: „hónapokig hazudoztak rólam, most a jegybank megszüntette ellenem mindkét eljárást”

magyar péter

magyar nemzeti bank

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad az üzletből

Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad az üzletből

Toldi Ottó szerint miközben a magyar kormány célja az energetikai diverzifikáció, aközben nem kellene teljesen leválni az orosz olajról és földgázról. Ráadásul az Egyesült Államok is csak az ukrajnai háború végéig kívánja az orosz energiaimportra kivetett szankciókat fenntartani – erről beszélt az InfoRádióban Toldi Ottó, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kedden is erősödik a forint

Kedden is erősödik a forint

A forint erősödéssel kezdte a napot: az euró árfolyama 382 alatt mozog, közel a kétéves csúcsához, miközben a dollár a 331-es szint közelébe csúszott. Érkeztek friss német adatok is: GDP második becslés: a gazdaság 2025 harmadik negyedévében stagnált, amit elsősorban a gyengélkedő export fékezett, tovább árnyalva az európai gazdasági kilátásokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megvan az 2025-ös év szaloncukra, horror áron adják a karácsony slágerédességét

Megvan az 2025-ös év szaloncukra, horror áron adják a karácsony slágerédességét

Átadták a 2025-ös Az Év Szaloncukra díjat a Magyar Színház szalonjában, ahol rekordszámú nevezés és számos új íz közül választották ki az idei győztest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

Meanwhile, the US has confirmed its officials are set to meet Russian representatives in Abu Dhabi

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 25. 11:38
Még küzdenek a tűzzel Lajosmizsén
2025. november 25. 11:02
Tisza-jelöltállítás – Állva maradtak az ismert személyiségek, indul a második forduló
×
×
×
×