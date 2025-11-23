ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
Nyitókép: Pixabay

Sok vasútvonalon okozott gondot a havazás, többfelé késések vannak

Infostart

Műszaki okok miatt több vonalon késések vannak, néhol járatok maradnak ki.

A reggeli órákban biztosítóberendezési hiba miatt, a ceglédi vonalon esetenként 10-15 perccel hosszabb menetidőre lehet számítani – írja a hvg.hu összefoglalója.

A Mávinform oldala szerint az S10-es vonatok 9:50 óta ismét zavartalanul, Almásfüzitő érintésével közlekedhetnek, az oda utazóknak már nem kell pótlóbuszra átszállni. Az előzmény az volt, hogy Almásfüzitő állomáson az időjárási viszonyok következtében több váltót nem lehet átállítani.

A Keleti pályaudvarról 7:13-kor Sopronba indult Scarbantia InterCity (IC 982) Tatabányától várhatóan 80 perces késéssel közlekedik járműhiba miatt. Utasai a következő Railjettel (rjx 60) utazhatnak Győrig, amelyről biztosított lesz az átszállás a Győrből 8:51-kor Sopronba induló személyvonatra (9932) – írják.

A Debrecen, autóbusz állomásról 6:05-kor Gyulára indult 1440-es járat Mezősastól 60 perces késéssel közlekedett műszaki ok miatt. A Komáromból 8:06-kor Esztergomba, valamint az Esztergomból 8:12-kor és 10:12-kor Komáromba induló S74-es vonat (32967, 32952, 32954) helyett pótlóbusz közlekedett.

A meteorológiai szolgálat elsőfokú, sárga riasztást adott ki hófúvás miatt az ország északnyugati részére, más riasztás nincs érvényben.

máv

vasút

havazás

