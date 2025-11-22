Aki erre az öt számra tippelt most nagyon boldog lehet

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
Nyerőszámok:
16 (tizenhat)
22 (huszonkettő)
37 (harminchét)
74 (hetvennégy)
81 (nyolcvanegy)
Joker: 419874
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 18 darab, nyereményük egyenként 2.654.765 forint;
3 találatos szelvény 1817 darab, nyereményük egyenként 27.685 forint;
2 találatos szelvény 53.672 darab, nyereményük egyenként 3515 forint.
2 darab Joker volt, nyereményük egyenként: 15.182.400 forint.