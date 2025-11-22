ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 22. szombat
Nyitókép: Unsplash

Aki erre az öt számra tippelt most nagyon boldog lehet

Infostart / MTI

Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait.

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

Nyerőszámok:

16 (tizenhat)

22 (huszonkettő)

37 (harminchét)

74 (hetvennégy)

81 (nyolcvanegy)

Joker: 419874

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 18 darab, nyereményük egyenként 2.654.765 forint;

3 találatos szelvény 1817 darab, nyereményük egyenként 27.685 forint;

2 találatos szelvény 53.672 darab, nyereményük egyenként 3515 forint.

2 darab Joker volt, nyereményük egyenként: 15.182.400 forint.

Belföld    Aki erre az öt számra tippelt most nagyon boldog lehet

lottószámok

lottósorsolás

ötös lottó

A havazás miatt téliesek az utak, készülnek a sípályák, de még nincs nyitás

A havazás miatt téliesek az utak, készülnek a sípályák, de még nincs nyitás

A hétvégi havazás következtében a Dunántúlon és a hegyvidéki területeken télies útviszonyokra kell számítani, több helyen hófúvás nehezíti a közlekedést. Bár a friss hó kedvez a téli sportoknak, a hazai sípályák még nem nyitottak meg, a hóágyúzás előkészítése folyamatban van.
 

Kritikus a hóhelyzet a Dunántúlon

Csak nehezen lehet közlekedni a Bakonyban

Nagy a gond Kozármislenyben a havazás miatt

Két hullámban jön a hó vasárnapig – íme, a részletek

Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
Meghökkentő, ami az afrikai hatalomban történik: több száz gyereket raboltak el egy szempillantás alatt

Meghökkentő, ami az afrikai hatalomban történik: több száz gyereket raboltak el egy szempillantás alatt

Több mint 300 gyermeket és tanárt raboltak el fegyveresek egy nigériai katolikus iskolából, ami az ország egyik legsúlyosabb tömeges emberrablása - jelentette a BBC.

Kezdődik! Több helyen okoz fennakadást a havazás Magyarországon: óriási a káosz

Kezdődik! Több helyen okoz fennakadást a havazás Magyarországon: óriási a káosz

Több helyen okoz fennakadást a hó a Bakonyban, kamionok, személygépkocsik és buszok továbbhaladását is segíteniük kellett a tűzoltóknak szombat délután

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
COP30 in Brazil fails to secure new pledges to cut fossil fuels

COP30 in Brazil fails to secure new pledges to cut fossil fuels

"We know some of you had greater ambitions," says COP30's president after negotiations among nearly 200 countries ran over time.

2025. november 22. 20:29
Kritikus a hóhelyzet a Dunántúlon
2025. november 22. 19:04
Csak nehezen lehet közlekedni a Bakonyban
