Súlyos vonatbaleset történt Miskolcon

Az elgázolt ember állapotáról egyelőre nincsenek pontos információk. „A megsérült ember feltehetőleg öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé” – mondta Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese a boon.hu oldalnak. Az esetet államigazgatási eljárás keretében vizsgálják.

A vonat utasait átszállítják a követkető Miskolc-Tiszai pályaudvarra tartó vonatra, amelyhez pótlóbusz fog csatlakozni Ózd felé – ez a pótlóbusz csak leszállási igény esetén áll meg – közölte a Mávinform.

A fennakadás miatt Miskolc-Gömöri pályaudvartól pótlóbusz indult Ózdra.

Az Ózdról 20:07-kor Miskolcra induló személyvonat (5421) nem közlekedik, utasai a következő 3770-es VOLÁN járattal utazhatnak, amely Ózd vasútállomástól 20:07-kor indul.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!