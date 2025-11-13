ARÉNA - PODCASTOK
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) új, kéthajtóműves, EC 135 típusú helikoptere a budaörsi bázis felett 2014. október 27-én. Teljessé vált a magyar mentőhelikopter-állomány korszerűsítése, az OMSZ mind a hét mentőhelikopter-állomásán olyan gépek szolgálnak, amelyek megfelelnek az európai uniós követelményeknek.
Nyitókép: MTI/Marjai János

Kisgyereket ütött el egy autó Hodászon

Elgázoltak egy hároméves gyereket Hodászon. A kisgyerek a fején és a lábán sérült meg, mentőhelikopterrel vitték kórházba.

Elsodort egy kisgyereket egy személygépkocsi a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Hodászon. A kocsi egy kerítésbe csapódott. A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett – közölte a katasztrófavédelem.

A szon.hu kérdésére a rendőrség elmondta, a balesetben egy 3 éves gyermeket ütött el a személygépkocsi. A gyerek a házuk udvaráról szaladt ki az utcára, az autó elé. Az elsődleges hírek szerint a gyermek a fején és a lábán sérült, mentőhelikopter szállította kórházba.

