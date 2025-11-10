ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 10. hétfő
A Vajda-Papír Kft. új, nagyteljesítményű maszkgyártó gépe a cég dunaföldvári üzemében 2021. február 17-én. Magyarország önellátóvá vált a vírus ellen védelmet adó maszkokból: a Vajda Papír üzembe állította azokat a modern gépsorokat, amelyekkel napi 1 millió orvosi eszköz minőségű maszk készül. Az Egészségipari Támogatási Program keretein belül megvalósult 1,4 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 1,1 milliárd forinttal járult hozzá.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Bővül a Vajda-Papír termékportfóliója: jelentős felvásárlás előtt a piacvezető cégcsoport

Infostart / MTI

Magyarország vezető higiéniaipapír-gyártója megvásárolja a Sofidel Hungary háztartásipapír-üzletágát, amivel tovább erősítheti jelenlétét a régióban. A tranzakció pénzügyi zárása 2026 második negyedévében várható a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően.

A Vajda-Papír Csoport, Magyarország vezető higiéniaipapír-gyártója megvásárolja a Sofidel Hungary háztartásipapír-üzletágát – jelentette be a csoport a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

Az adásvételi szerződést a meghatározott feltételek teljesítése mellett (beleértve a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét is) november 7-én írták alá. A tranzakció pénzügyi zárása 2026 második negyedévében várható a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően

A tervezett akvizícióval a Vajda-Papír tovább erősítheti jelenlétét a régiós háztartásipapír-piacon, valamint bővítheti gyártókapacitását és termékportfólióját.

A Vajda-Papír cégcsoport 2025 első félévi nettó árbevétele 11,8 százalékkal, az adózás előtti eredmény pedig 17 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az év első hat hónapjában 38 milliárd forint volt a konszolidált árbevétel az egy évvel korábbi 34 milliárd forint után és a tavaly fél évit megközelítő, 4,1 milliárd forint körül alakult az EBITDA. A konszolidált adózás előtti eredmény a 2024 első félévi 3,2 milliárd forintról 3,7 milliárd forintra emelkedett. 2025 első fél évében a vállalat 27 519 tonna készárut értékesített, 16 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Míg a belföldi fogyasztói piac kis mértékben – egy százalékkal –visszaesett, addig az export volumene 34 százalékkal, a közületi értékesítés pedig 13 százalékkal nőtt.

A Vajda-Papír Csoport Közép- és Kelet-Európában, a Baltikumban és Skandináviában is jelen van, több mint 30 országba exportálja termékeit, csoportszinten több mint 700 munkavállalót foglalkoztat, három magyarországi és egy norvégiai telephellyel rendelkezik. A 140 ezer tonnás éves gyártási kapacitású, 100 százalékos magyar családi tulajdonban lévő Vajda-Papír a hazai kereslet 55-60 százalékát állítja elő, a termelés 60 százalékát szállítja külföldre. Az európai országok mellett Ázsiába és a Karib-tenger térségébe is exportál.

Magyarországon a lábatlani üzemmel rendelkező Sofidel Hungary a nyilvánosan elérhető cégadatok szerint 177 munkavállalót foglalkoztat, tavaly év végi nettó árbevétele meghaladta a 11,86 milliárd forintot a megelőző évi 12, 6 milliárd forint után. A Sofidel Hungary Kft. 2016-ban jött létre a Forest Papír Kft. felvásárlásával. A Sofidel Csoport székhelye az olaszországi Porcariban (Lucca tartomány) található, és a világ egyik vezető higiéniai és háztartási papírgyártó vállalata.

