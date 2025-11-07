Orbán Viktor: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban - a nap hírei

Nem lesz szankció a Barátság- és Török Áramlat-vezetékekre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Washingtonban sajtótájékoztatón ismertette a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalások eredményeit. Ha ez a megállapodás nem született volna meg, akkor decemberben a rezsi minden háztartásban két-háromszorosa lenne a mainak. Ettől sikerült Magyarországot megvédeni. A budapesti Trump–Putyin-találkozó napirenden van, és ahogy a feltételek előállnak, akkor ez a találkozó létre is jön. Azt senki sem tudja megmondani, ez mikor lesz – mondta Orbán Viktor.

Ukrajna nem támogatja, hogy Magyarország mentességet kapjon az orosz olajról való leválásról Donald Trumptól. Így reagált az Ukrinform tudósítása szerint ukrán elnök a magyar kormányfő washingtoni látogatására. Volodimir Zelenszkij hozzátette, meg fogják találni a módját, hogy az orosz olaj eltűnjön Európából.

A gazdasági együttműködés részeként kormányközi nukleáris megállapodást írt alá Washingtonban a magyar külgazdasági és külügyminiszter amerikai kollégájával, Marco Rubióval. Szijjártó Péter arról beszélt, hogy az egyre növekvő áram-igényt hosszú távon egyedül atomenergia révén lehet biztosítani. Ezért amerikai nukleáris fűtőelemeket is vásárolnak majd.

A kettős adóztatás elkerülését szolgálaló egyezmény visszaállításáról is tárgyalt Washingtonban a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közösségi oldalán azt írta: hogy még sok technikai részlet megvitatására van szükség, ezért az adótechnikai csapat még az amerikai fővárosban marad dolgozni.

A kormány átfogó beruházási, oktatási, képzési és technológiai megállapodást készít elő az amerikai Voyager Technologies-zel. Így megnyílik a lehetőség arra, hogy Magyarország aktív szereplője lehessen a vállalat űrállomásépítési projektjének - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.

A Mol szerint nem elég a régió ellátásbiztonságához az Adria-vezeték kapacitása. A vállalat közölte, kitartanak amellett, hogy ehhez legalább két teljesértékű, megbízható vezetékre van szükség.

Jogellenes a pártszimpatizánsok adatainak térképen keresztüli közzététele, ezért törölni kell az érintett honlapot - közölte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. Péterfalvi Attila azt írta, a sajtóból tudták meg, hogy ismeretlen személy egy interaktív honlapon közzétette a Tisza Világ applikációt érintő adatvédelmi incidens nyomán ismertté vált érintettek személyes adatait. A Tisza párt elnöke felszólította a belügyminisztert, indítson átfogó nyomozást az ügyben, hogy a Fidesz térképen listázza a TISZA támogatóit, és vonassa felelősségre mindazokat, akik a súlyos bűncselekménysorozatot elkövették. Magyar Péter a köztársasági elnököt is megszólalásra kérte. Úgy vélte, ha a kormány nem lép az ügyben, beismeri, hogy politikailag motivált bűncselekményt követett el, melynek célja a megfélemlítés.

Kiemelt hatósági ellenőrzés indult az óvodásokat érintő tömeges megbetegedés ügyében a fővárosban – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az ebéd elfogyasztása után hányás és hasmenés miatt eddig 470 fő jelentkezett panaszokkal. Közülük 47 gyerek szorult kórházi ápolásra.

Szigorúbb vízumszabályokat fogadott el az orosz állampolgárokkal szemben az Európai Bizottság. Az új döntés értelmében mostantól orosz állampolgárok nem kaphatnak többszöri beutazásra jogosító vízumot, azaz minden alkalommal új vízumot kell kérelmezniük, ha az EU-ba utaznának.

Visszavonta ajánlatát a Lukoil International megvásárlására a Gunvor energiakereskedő csoport. Azután döntöttek így, miután az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma arról írt, hogy a ciprusi központú társaság a Kreml bábja.

Görögország hosszú távú, 20 évre szóló LNG-importszerződést kötött az Egyesült Államokkal. A cél az orosz gáz kiváltása Európában, és Görögországban egy regionális energiaelosztó-csomópont kiépítése. A gázt innen továbbítják Ukrajna és Észak-Európa felé. A görög kormány a Bulgáriát, Romániát, Magyarországot, Szlovákiát, Moldovát és Ukrajnát összekötő vezetékhálózat bővítését tervezi.

Az Egyesült Államok gazdasági és kereskedelmi megállapodást kötött Üzbegisztánnal. Donald Trump közösségi oldalon arról számolt be, hogy a következő 3 évben Üzbegisztán csaknem 35 milliárd dollár értékben, a következő 10 évben pedig több mint 100 milliárd dollárért fog vásárolni, illetve befektetni kulcsfontosságú amerikai ágazatokba.

Ezermilliárd dollárnyi Tesla-részvényt kaphat a következő tíz évben Elon Musk, ha sikerül teljesítenie a kitűzött célokat –írja a BBC. A cég részvényeseinek 75 százaléka elfogadta a juttatási csomagot az éves közgyűlésen. Egyebek között húszmillió autót és egymillió önvezető Robotaxit kell eladnia.

Hadrendbe állt Kína első, saját tervezésű repülőgép-hordozója, amelyet a kínai elnök jelenlétében avattak fel a déli Hajnan szigetén. A Fucsien a 3. kínai repülőgép-hordozó, és az első, amelyet elektromágneses katapult-rendszerrel szereltek fel, ami lehetővé teszi nagyobb és nehezebb repülőgépek indítását.

Belgium élethosszig tartó beutazási tilalmat vezetne be a terrorizmusért elítéltek számára. Az illetékes miniszter elmondta: a szigorítás a terrorizmusért elítélteket, a potenciálisan erőszakos szélsőségeseket, valamint a gyűlöletprédikátorokat érintené.

Hivatalossá vált, hogy Hollandiában a liberális 66-os Demokraták pártja nyerte a parlamenti választást, csaknem 30 ezer szavazattal a Szabadságpárt előtt. Így a D66 vezetője, Rob Jetten kapja az első lehetőséget a kormányalakítási tárgyalások megkezdésére.

Az idei lehet a 2. vagy a 3. legmelegebb év az ipari forradalom óta a Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint. A prognózist a WMO hétfőn mutatja Brazíliában az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciáján.