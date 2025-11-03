Elszomorító látvány: kiszáradt a Fátyol-vízesés és a Szalajka-patak – videó

„Teljesen kiszáradt a Szalajka-patak felső része Szilvásváradon” – vette észre a Tiszafüred időjárás Facebook-oldal bejegyzését az Index.

A csapadékszegény ősz következménye, hogy alacsony a folyóvizek vízállása. A november 1-én készült videókon és fotókon jól látszik, hogy a Szalajka-patak felső része teljesen kiszáradt, ahogyan a Fátyol-vízesés, a Felső-tó és a kiszáradt patakmedre is látható.

A videón látható, hogy ahol víz szokott folyni, most csak száraz falevelek vannak. A tó vízszintje is jóval alacsonyabb, mint amilyennek lennie kellene.