2025. november 3. hétfő Győző
Szilvásvárad, 2020. október 22.A Bükki Nemzeti Park területén fekvő kedvelt kirándulóhely, a Szalajka-völgy egyik fő nevezetessége, a Fátyol-vízesés.
Nyitókép: MTVA Fotó: Molnár-Bernáth László

Elszomorító látvány: kiszáradt a Fátyol-vízesés és a Szalajka-patak – videó

Infostart

A kirívóan száraz ősz miatt teljesen kiszáradt Szilvásváradon a Szalajka-patak felső szakasza, vele együtt a Felső-tó és a Fátyol-vízesés is.

„Teljesen kiszáradt a Szalajka-patak felső része Szilvásváradon” – vette észre a Tiszafüred időjárás Facebook-oldal bejegyzését az Index.

A csapadékszegény ősz következménye, hogy alacsony a folyóvizek vízállása. A november 1-én készült videókon és fotókon jól látszik, hogy a Szalajka-patak felső része teljesen kiszáradt, ahogyan a Fátyol-vízesés, a Felső-tó és a kiszáradt patakmedre is látható.

A videón látható, hogy ahol víz szokott folyni, most csak száraz falevelek vannak. A tó vízszintje is jóval alacsonyabb, mint amilyennek lennie kellene.

