ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.75
usd:
335.74
bux:
106837.96
2025. október 30. csütörtök Alfonz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tartalékos katonák a Magyar Honvédségben
Nyitókép: Magyar Honvédség

Rejtélyes ügyben vizsgálódik a Honvédségnél a Központi Nyomozó Ügyészség

Infostart

Egy vidéki honvédségi szervezetnél vizsgálódnak a nyomozók - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).

A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség egy vidéki zászlóalj állományába tartozó önkéntes tartalékos katonák szabálytalan foglalkoztatásával kapcsolatban elkövetett visszaélések miatt jár el. Az ügyészség jelenleg is eljárási cselekményeket végez.

Közölték azt is, hogy egyes sajtóhírekkel ellentétben a bűncselekményeket egy honvédségi szervezeti egységen belül követték el. A nyomozó ügyészséget a cselekmény felderítésében a Magyar Honvédség folyamatosan támogatta. Az eljárásban hat embert hallgattak ki gyanúsítottként.

Az ügyről a nyomozás érdekében jelenleg nem adható további felvilágosítás

Kezdőlap    Belföld    Rejtélyes ügyben vizsgálódik a Honvédségnél a Központi Nyomozó Ügyészség

magyar honvédség

visszaélés

knyf

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Árrésstop a sertésmájkrémtől a bébiételig: itt a lista az újdonságokról

Árrésstop a sertésmájkrémtől a bébiételig: itt a lista az újdonságokról

A kormány döntött az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentés fenntartásáról, és azt 2026. február 28-ig meghosszabbították - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Bővítik is az árréstop alá tartozó termékek körét decembertől, itt a lista!
 

Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

Nagy Márton elmondta, miért volt nehéz és hosszú a kormányülés

VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt az EKB kamatdöntése!

Itt az EKB kamatdöntése!

Változatlanul 2 százalékon hagyta a betéti kamatot az Európai Központi Bank (EKB) mai kamatdöntő ülésén. Az eurózóna jegybankja nyáron egy nyolc lépésből álló kamatcsökkentési ciklusnak ért a végére, az euróövezet gazdaságáról érkező adatok pedig egyre inkább afelé mutatnak, hogy hosszabb távon állandósul a jelenlegi kamatszint. A döntést követő sajtótájékoztatóról ebben a cikkben élőben tudósítunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Forr a levegő Európa felett: elfogtak egy orosz gépet!

Forr a levegő Európa felett: elfogtak egy orosz gépet!

Lengyel MiG-29-es vadászgépek csütörtökön orosz felderítő repülőgépet fogtak el a Balti-tenger felett, ami a héten már a második ilyen incidens volt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hails 'amazing' meeting with China's Xi but no formal trade deal agreed

Trump hails 'amazing' meeting with China's Xi but no formal trade deal agreed

The US president and his Chinese counterpart met face-to-face for the first time in six years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 30. 15:08
Félmilliárdot fizetett vissza a MÁV – ennyit késtek a vonatok 5 hónap alatt
2025. október 30. 14:32
Új korlátozásokat hozott a kozmetikai összetevőkre az unió
×
×
×
×