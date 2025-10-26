Csúnyán egymásnak esett Magyar Péter és Toroczkai László 1956 ürügyén

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke az X-oldalán válaszolt Magyar Péternek, a Tisza Párt vezetőjének október 23-i éles kritikájára, amelyben Magyar a Mi Hazánkot „fideszes szatellitpártnak” nevezte, és felrótta a pártelnöknek az 1956-os forradalmat követő megtorlásokban részt vevő dédapja, Tutsek Gusztáv Vazul vérbírói múltját.

Toroczkai László elismerte, hogy az érintett személy valóban az egyik dédapja volt, de közölte, hogy tőle elhatárolódik, és bűneit elítéli. Hangsúlyozta, hogy a vérrokonságon kívül nem volt közös pont az életükben, mivel Tutsek Gusztáv Vazul a '30-as években elvált a dédanyjától, és a Mi Hazánk elnökének születése előtt hét évvel meghalt.

A politikus szerint egy embert a saját tettei alapján kell megítélni, nem az őseié alapján. Válaszul a vérrokonsági vádra, Toroczkai kiemelte más felmenőinek érdemeit, mint például Tutsek Sándor, 1848–49-es hazafi.

Toroczkai László élesen visszautasította a Mi Hazánkra aggatott „szatellitpárt” jelzőt. Kijelentette, hogy pártja sikereinek köszönhetően „három párt fogja eldönteni Magyarország sorsát”. A Tisza Pártot azzal vádolta, hogy a Mi Hazánk szavazóit igyekszik elvenni, és azt állította, hogy a Tisza vezetője hazudik, és becsapja a magyar embereket.

A Mi Hazánk elnöke szerint Magyar Péter a „megvilágosodása” előtt „Mészáros Lőrincék mocskos pénzéből élt” és „egész életében a Fidesz kitartottja volt”.

Magyar Péter korábban a szerkesztőségünkhö9z is eljuttatott üzenetében arról írt, hogy "önmagában szomorú és a jóízlés teljes hiányára vall, hogy a 62 forradalmárt halálra ítélő Tutsek Gusztáv dédunokája, Toroczkai László mond megemlékező beszédet október 23-án a Corvin közben.

Ezek után az üzenet személyeskedésbe megy át, amikor úgy fogalmaz a Tisza Párt elnöke: "értem én, hogy az Orbántól kapott milliárdokat meg kell szolgálni és el kell terelni a családi érintettségről a figyelmet, de mindennek van egy határa".

Kiemelte, hogy "a rokoni érintettség fényében még szánalmasabb, hogy önök a fideszes propagandával közösen vérbírózzák az én nagyapámat, aki a forradalmi bizottság tagja volt és sok magyar hőssel együtt az életét és a szabadságát is kockáztatta a magyar szabadságért".

Végül Magyar Péter arról írt, hogy "mi százezrekkel ünnepeltünk, Önök pedig százakkal gyűlölködtek. A választást a TISZA meg fogja nyerni. Ide még a Fidesz-Mi Hazánk koalíció is kevés lesz".