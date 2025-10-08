ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 8. szerda Koppány
Pretty woman with shopping basket looking at groceries on supermarket shelves
Nyitókép: Andrii Borodai/Getty Images

Ha ilyet vett, ne egye meg! Szennyezett terméket hívtak vissza

Infostart / MTI

Nem engedélyezett növényvédőszer tartalom miatt a forgalmazó fermentált fekete fokhagymát hívott vissza a forgalomból – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A tájékoztatás szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer tartalmat mutattak ki kínai eredetű fokhagyma termékben. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

A közleményben hangsúlyozták, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a Thaiturizmus Kft. -vel. A vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi – írták a közleményben.

A közleményben részletezték, hogy a visszahívásban érintett termék, a Fekete Fermentált Egész Fokhagyma 100 grammos, Golden Lion márkájú, minőségmegőrzési ideje 2027. március 31. A termék Kínából származik, és holland forgalmazója az Asian Food Group B.V.

A hatóság azt kéri, ha valaki vásárolt a visszahívott termékből, és még a birtokában van, ne fogyassza el azt.

További részletek itt.

