2025. október 6. hétfő
Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezetője kérdést tesz fel az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2022. július 4-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Tordai Bence a Tisza Párténál is szigorúbb vagyonadót javasolt

Infostart

Míg a Tisza Párt 5 milliárd forint feletti vagyonra vetne ki különadót, addig a független képviselő már 1 milliárd forintban szabná meg ezt a határt.

A milliárdosok szolidaritási vagyonadójáról nyújtott be törvényjavaslatot a parlamentnek Tordai Bence, független országgyűlési képviselő – írja a hvg.hu.

A benyújtvány szerint az „adó mértéke az adóalap egymilliárd forint feletti részének 1 százaléka 10 milliárd forintig, az ezt meghaladó rész 2 százaléka 100 milliárd forintig, majd az ezt meghaladó rész 3 százaléka 1000 milliárd forintig, végül az 1000 milliárd forintot meghaladó rész 98 százaléka”.

A javaslat utolsó lépcsője az igazán durva: az 1000 milliárd fölötti összeg 98 százalékát kellene adóként befizetni.

A Forbes listája szerint jelenleg egyetlen ember esne ebbe a kategóriába jelenleg Magyarországon: Mészáros Lőrinc, akinek 1749,1 milliárd forintra becsülik. A törvényjavaslatnak megfelelően tehát 763 milliárd forintot kellene befizetnie, ha azt az Országgyűlés elfogadná.

Tordai Bence benyújtványa szerint a vagyonadót azoknak a magyar állampolgároknak kellene fizetni, akinek a saját tulajdonú, életvitelszerű tartózkodásra szolgáló ingatlanán túli nettó vagyona meghaladja az egymilliárd forintot.

A dokumentum tartalmazza, mi minden tartozna a vagyonalapba:

  • a hazai és külföldi ingatlan,
  • ingóság,
  • műkincs,
  • értékpapír,
  • vagyoni értékű jog,
  • bankbetét,
  • készpénz,
  • valamint a Magyarországon vagy külföldön bejegyzett gazdasági társaság, vállalkozás, kapcsolt vállalkozások tulajdonrésze.

Javaslatában a képviselő azt is meghatározza, mire lehetne felhasználni az így befolyó pénzt: álláspontja szerint a megélhetési válság következményeinek enyhítésére kellene fordítani, így a közszféra utóbbi években jelentős reálbércsökkenést elszenvedett dolgozóinak – például az egészségügyi, szociális, kulturális, önkormányzati szférában dolgozók – béremelésére, szociális juttatásokra, célzott nyugdíjemelésre, valamint a méltányos ökológiai átállás finanszírozására.

Korábban a Tisza Párt hozta fel választási ígéretként a vagyonadót, az ő verziójuk szerint 1 százalékos adot kellene fizetni minden 5 milliárd forintot meghaladó vagyon után. A vagyonadó minden vagyontárgyra kiterjedne majd, beleértve a nagy értékű ingóságokat, ingatlanokat, a céges vagyont és a külföldön található vagyontárgyakat is.

