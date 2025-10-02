ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 2. csütörtök
Nyitókép: Pixabay

Rogán Antal: Magyar Péter egyénisége a forrófejűségében rejlik – hetilapszemle

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A Mandinerben Rogán Antal Orbán Viktor nyári teljesítményének eredményeiről és Magyar Péter baloldaliságáról beszélt, míg Bródy János a HVG-nek a legújabb lemeze mellett arra is kitért, hogy a fiatalok miért elégedetlenek a kormánnyal.

A Mandinerben interjút olvashatnak Rogán Antallal. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter úgy látja, hogy a miniszterelnök felrázta a Fidesz-tábort. Rogán Antal szerint politikai értelemben véve Orbán Viktor nélkül nem tudták volna megnyerni a nyarat, mert a kormányfő személyes beleállása kellett ahhoz, hogy sikert érjenek el. Megadta a Fidesz közösségének azt a lendületet, amellyel Rogán Antal szerint akár az őszt is meg lehet nyerni. Hozzátette: a kormánynak végig kellett gondolnia, hogy Magyarországnak mit kell tennie a megváltozott világgazdasági környezetben.

A miniszter arról is beszélt, hogy két komoly erő dolgozik ellenük: egyetlen céljuk van, megbuktatni a kormányt bármilyen áron. Rogán Antal úgy látja, Magyar Péter egyénisége a forrófejűségében rejlik, bármit mond, annak teljes lelki nyugalommal fogja az ellenkezőjét állítani vagy tenni a másik pillanatban. Hozzátette, a túlzott baloldaliság az ezekhez az eszmékhez való vonzódását jelenti, ez szerinte látszik. Másrészt az őt körülvevő emberek ugyanazok az értelmiségiek vagy a gyermekeik, akik nem egyszer felbukkantak már a baloldal környékén. A miniszter hangsúlyozta, hogy azokat a terveket, amiket Brüsszel mindig mondogat és amiket a baloldali közgazdászok szeretnének az adóemeléstől a többkulcsos adórendszeren át a vagyonadóig, mind meg akarják csinálni. És ezt a magyar középosztály fogja megfizetni – tette hozzá Rogán Antal.

A HVG-nek nyilatkozott Bródy János. A Kossuth és Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, gitáros, zeneszerző beszélt új lemezéről, az első 80 év című dalgyűjteményről, amelyről azt mondta, hogy olyan kiadványt szeretett volna készíteni, ami a következő 80 évben is kordokumentum lehet: megmutatja, hogy milyen volt a helyzet az országban, a világban, a lemez születése idején. Az Illés együttes egykori énekese azt mondta, az ő korában már a dalok szükségszerűen egy kicsit összegző jellegűek, másrészt élete első 40 évét egy eltorzított szocialista eszmére fölépített diktatúrában élte, ahol egy idő után azért valamennyire elkezdett érvényesülni az egyéni szabadságjogok tisztelete és úgy tűnt, érdemes küzdeni a szabad véleménynyilvánításért és a művészetek szabadságáért. Élete második fele már a szabadságban telt, de az elmúlt 15 évben ezek a határok egyre inkább újra beszűkültek.

Az énekest kérdezték arról is, hogy mit szól a koncerteken zúgó „mocskos fideszezésről”, amire Bródy János azt felelte: mostanra már felnőtt egy olyan korosztály, amelyik sosem ismert más miniszterelnököt, csak Orbán Viktort. Hangsúlyozta, a fiatalok arra az indulatra, magatartásformára, arra a közbeszédre reagálnak, amit a sok százmilliárd forint állami pénzből fenntartott propaganda sugároz feléjük. Ezt látják, ez a jelenleg létező világ számukra, és ez az, ami nem tetszik nekik és nem akarják elfogadni. Bródy János szerint bármi is lesz a fél év múlva esedékes választások eredménye, úgy érzi, korszakhatárhoz érkeztünk, akármilyen kormány is alakul majd, annak konszolidálnia kell a töredezett népességet.

KAPCSOLÓDÓ HANG

hetilapszemle

rogán antal

bródy jános

hvg

mandiner

Gálik Zoltán: a britek nem jönnek vissza az EU-ba, de közelebb lépnek

Gálik Zoltán: a britek nem jönnek vissza az EU-ba, de közelebb lépnek

A kormányzó brit Munkáspárt nem akar részt venni az európai uniós integrációban, közelíteni viszont szeretne – mondta Gálik Zoltán az InfoRádió Aréna című műsorában. A Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense szerint a brexitet követően nagyon sok tőke távozott az Egyesült Királyságból, de a brit bankok továbbra is nagyon tőkeerősek és Európa számít rájuk.
Washington az ukrán mélységi csapásokat is hírszerzési adatokkal támogatná

Washington az ukrán mélységi csapásokat is hírszerzési adatokkal támogatná

Az amerikai elnök döntött: Washington hírszerzési adatokat oszt meg Ukrajnával, hogy Kijev mélyen orosz területen csapjon le. Felmerült: nagy hatótávú Tomahawk robotrepülőgépeket kaphat Kijev.
 

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Orbán Viktor: az EU a háborúba indulás mellett döntött, Magyarországon aláírásgyűjtés indul ellene

Félelmetes fordulat jöhet az ukrajnai háborúban - Fontos döntés előtt

Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc
 
Lecsap a kegyetlen Amy ciklon - Kiderült, mi várható Magyarországon

Lecsap a kegyetlen Amy ciklon - Kiderült, mi várható Magyarországon

Hamarosan lecsap a Brit-szigetekre az Amy névre keresztelt ciklon, amely szerte a Skót-felföldön rendkívül veszélyes széllökéseket hoz. A The Weather on Maps meteorológusai most megírták azt is, mire számíthatunk most emiatt Magyarországon.

Tényleg rövidebb az őszi szünet, mint eddig hittük? Itt a fájó igazság, amiről sok diáknak fogalma sincs

Tényleg rövidebb az őszi szünet, mint eddig hittük? Itt a fájó igazság, amiről sok diáknak fogalma sincs

Az idei őszi szünet 11 napos lesz, október 23-tól november 2-ig tart majd,. Így két nappal hosszabb, mint a múlt évi volt. Mutatjuk, hogy mégis mi az őszi szünet szépséghibája 2025-ben.

Counter-terror police to give update after two die in Manchester synagogue attack

Counter-terror police to give update after two die in Manchester synagogue attack

A third person, the suspect, was shot dead by police - video showed a man with items strapped around his waist. The attack happened on Yom Kippur, the holiest day in the Jewish calendar.

2025. október 2. 16:00
Tűz a makói kórházban
2025. október 2. 15:36
Egyre erősebben támad a koronavírus Magyarországon
