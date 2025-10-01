Üvegszilánkot talált egy budapesti diák a paprikás krumplijában, vizsgálatot is indítottak

Vizsgálat indult egy budapesti iskolában, miután szeptember közepén egy diák üvegszilánkot talált az ételében – írja a hvg.hu. Az eset a XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium menzáján történt.

Az intézmény igazgatója, Pásztor Józsefné a portál érdeklődésére közölte: a tanuló nem sérült meg, szerencsére nem nyelte le a szilánkot. Az intézmény értesítette az étkeztetést végző céget és a helyi polgármesteri hivatalt a történtekről, valamint kérte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatását is.

A cég belső vizsgálatot indított, és megerősítette, hogy valóban egy „kavicsnyi, tompa üvegdarab” került a paprikás krumpliba. A cég szerint ugyanakkor a konyhai folyamatok megfeleltek az előírásoknak, így tőlük nem kerülhetett az ételbe idegen tárgy. „Noha az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot, a következő hetekben a szokásosnál gyakoribb vizsgálatokat végzünk” – közölték a portállal.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal arról adott tájékoztatást, hogy teljes körű ellenőrzést tartottak, de nem találtak olyan hibát, ami indokolná bármilyen eljárás elindítását.

