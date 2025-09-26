A megszokottnál is rosszabb lesz a Balatonról érkezők helyzete

A korlátozások és a forgalomterelés rendje változatlanul érvényben marad az M0-s autóúton, az M0–M7 csomópont térségében – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az M5-ös autópálya felé vezető irány továbbra is teljes zárás mellett érintett, a belső sáv forgalmát a túloldali pálya belső sávjába vezetik át, míg a külső sáv az M0–M7 csomópont párhuzamos gyűjtő-elosztó ágán haladhat. Az M0–M7 csomóponti ki- és felhajtási lehetőségek mindvégig biztosítottak.

A közleményben

felhívták a közlekedők – különösen a Balaton felől érkezők – figyelmét, hogy a megszokottnál is nagyobb forgalomra és besorolási nehézségekre kell számítani.

Az autóút jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki, ezért a közlekedők türelmét és megértését kérték, és jelezték: útnak indulás előtt az Útinform felületein érdemes tájékozódni.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!