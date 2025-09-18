ARÉNA
389.42
2025. szeptember 18. csütörtök
end of life and palliative care
Nyitókép: sittithat tangwitthayaphum/Getty Images

Továbbra is rákban halnak meg a legtöbben itthon, de kevesebb halálesetért felelős az alkohol

Infostart

A Covid még tavaly is több halálos áldozatot követelt, mint a közlekedési balesetek, májbetegségben pedig majdnem háromszor annyi férfi halt meg, mint ahány nő – derül ki a KSH adataiból. A statisztikák szerint a várható élettartam tekintetében 2-3 év különbséget jelent az, hogy valaki Budapesten vagy az észak-magyarországi régióban születik.

Tavaly 127 470-en haltak meg Magyarországon, közülük a férfiak átlagosan 71,3, míg a nők 78,2 évig éltek – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) évkönyvéből. A hvg.hu összegzése szerint a legtöbben daganatos betegségben (31 162 fő) hunytak el, a második leggyakoribb halálozási ok a szív- (28 592), a harmadik az agyérbetegség (9685) volt.

A mintegy hatezer légzőrendszeri betegség miatti haláleset valamivel több, mint néhány évtizeddel ezelőtt, májbetegség következtében viszont most először vesztették az életüket háromezernél kevesebben. Az öngyilkosok száma tavaly nyolc fővel nőtt a 2023-as évhez képest, de csak a fele annak, amennyi az 1990-es években volt.

A Covid (746 elhunyt) még tavaly is több áldozatot követelt, mint a közlekedési balesetek (579).

A nemenkénti bontásban jelentős eltérések láthatók. Tavaly májbetegségben majdnem háromszor annyi férfi halt meg, mint ahány nő, a befejezett öngyilkosságok között három és félszeres a férfiak többsége, de a járműbalesetekben is háromszoros.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

A KSH életkor alapján rendszerezve is ismertette a fő halálokokat. A százezer főre jutó haláleseteket vizsgálva 40 éves kor alatt az öngyilkosság és a járműbaleset volt a két leggyakoribb halálok, 35 éves kortól ezek mellett a májbetegség is sok áldozatot követelt, a negyvenesek közül pedig már egyértelműen a májproblémák miatt haltak meg a legtöbben a 2024-es évben. Ugyanakkor az adatok alapján kedvező fejlemény, hogy

feleannyi halálesetet okoz az alkohol, mint az ezredforduló környékén.

Ötvenéves kor felett Magyarországon a legtöbben valamilyen rákbetegségben hunytak el, a szívbetegségek miatti halálozások száma pedig 70 éven felül ugrik meg szignifikánsan.

Pozitívum a statisztikai adatok közül, hogy a várható élettartam nőtt az elmúlt évtizedekben idehaza: amíg egy 2000-ben született férfi 67,1 évre számíthatott, egy nő pedig 75,6-ra, addig a 2024-ben születettek közül a férfiak átlagosan 73,6, a nők 79,6 évben bízhatnak.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

A portál összeállítása szerint az egyik legszembetűnőbb változás, hogy 2000-ben még a 40, illetve az 50 és a 60 éves férfiak várható élettartama közötti óriási különbség azt mutatta, hogy akkor rengeteg férfi halt meg középkorúan, mostanra viszont a negyvenes éveikben járók halálozása nagyon lecsökkent, és az ötveneseké is mérséklődött.

A várható élettartam tekintetében elég jelentősek az eltérések ha azt vizsgáljuk, ki melyik régióban születik, illetve él. Amíg egy 2024-es születésű budapesti nő 80,6, egy fővárosi születésű férfi pedig 74,9 évben bízhat átlagosan, addig az észak-magyarországi régióban a lányok várható élettartama 78,1 év, a fiúké pedig 71,8 év.

ksh

rák

betegség

várható élettartam

halálesetek

