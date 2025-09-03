Megható élményben volt része a nyírábrányi mentőknek

A napokban a Nyírábrányi Mentőállomás esetkocsija állomáshelyére tartva egy motoros balesetbe futott – írja Facebook-on közzétett beszámolójában az Országos Mentőszolgálat.

A fiatal motoros az árokban feküdt eszméletlenül, az életmentők pedig habozás nélkül a sérült segítségére siettek. Gyors, emelt szintű ellátásban részesítették a férfit, akinek állapota stabilizálódott, majd baleseti centrumba szállította a mentőegység.

Mint írják, a baleset után a motoros édesanyja telefonon kereste fel a mentőszolgálatot és köszönetet mondott nekik, valamint mondta, hogy fia személyesen is szeretné majd kifejezni háláját.

Miután hazaengedték a kórházból, ellátogatott a mentőállomásra, hogy megköszönje a segítséget. Az OMSZ bajtársai pedig annak örültek, hogy a sérült férfit épségben láthatják viszont. Végezetül a posztban kiemelik: a mentősök számára ez az igazi elismerés.