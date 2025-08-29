Amint vége a nyárnak, megszállják a gépek az M7-est

Közlésük szerint szeptember elsején a reggeli csúcs, illetve az évnyitók után, a Székesfehérvár-Budapest közötti szakaszon 10 óra után több helyen is megkezdődik a terelések kiépítése a sztrádán.

Az M7-es autópálya az M0-s autóút, valamint Balatonvilágos közötti szakaszán a Budapest felé vezető oldalon forgalomterelésekre kell készülni

szeptember 1-jétől a 17. és a 29. kilométer, a 42. és a 46. kilométer, az 50. és a 65. kilométer, valamint a 74. és a 76. kilométer között.

Jelezték, a felújítással érintett szakaszokon a használható sávok száma a legtöbb helyen nem változik, azaz a kapacitás nem csökken. A munkavégzés ideje alatt a Balaton irányába és a főváros felé vezető oldalon, Balatonvilágos és Székesfehérvár között is mindenhol két-két sávon haladhat a forgalom.

A Székesfehérvár és Budapest közötti három sávos szakaszon - ahol a munkálatok engedik -, továbbra is három sávot biztosítanak, vagyis néhány kivételtől eltekintve a terelések ellenére sem csökken a közlekedésre használható sávok száma. A munkaterületek környezetében sebességkorlátozással és szűkített sávokkal is találkozhatnak az arra közlekedők - jelezték.

Közölték azt is, hogy az őszi felújítási munkálatok később érintenek majd pihenőket és csomópontokat is, melyekről honlapjukon, közösségi médiafelületeiken és az Útinformon keresztül, az eddigi gyakorlat szerint előre és időben tájékoztatják az utazókat.