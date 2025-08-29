ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.07
usd:
340.28
bux:
103095.52
2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A bunch of traffic warning cones. Germany.
Nyitókép: Aitor Diago/Getty Images

Amint vége a nyárnak, megszállják a gépek az M7-est

Infostart / MTI

A felújítási munkák nyári felfüggesztése után ősszel újraindulnak a nagy felületű burkolatcserék az M7-es autópályán - közölte az MKIF Zrt. pénteken.

Közlésük szerint szeptember elsején a reggeli csúcs, illetve az évnyitók után, a Székesfehérvár-Budapest közötti szakaszon 10 óra után több helyen is megkezdődik a terelések kiépítése a sztrádán.

Az M7-es autópálya az M0-s autóút, valamint Balatonvilágos közötti szakaszán a Budapest felé vezető oldalon forgalomterelésekre kell készülni

szeptember 1-jétől a 17. és a 29. kilométer, a 42. és a 46. kilométer, az 50. és a 65. kilométer, valamint a 74. és a 76. kilométer között.

Jelezték, a felújítással érintett szakaszokon a használható sávok száma a legtöbb helyen nem változik, azaz a kapacitás nem csökken. A munkavégzés ideje alatt a Balaton irányába és a főváros felé vezető oldalon, Balatonvilágos és Székesfehérvár között is mindenhol két-két sávon haladhat a forgalom.

A Székesfehérvár és Budapest közötti három sávos szakaszon - ahol a munkálatok engedik -, továbbra is három sávot biztosítanak, vagyis néhány kivételtől eltekintve a terelések ellenére sem csökken a közlekedésre használható sávok száma. A munkaterületek környezetében sebességkorlátozással és szűkített sávokkal is találkozhatnak az arra közlekedők - jelezték.

Közölték azt is, hogy az őszi felújítási munkálatok később érintenek majd pihenőket és csomópontokat is, melyekről honlapjukon, közösségi médiafelületeiken és az Útinformon keresztül, az eddigi gyakorlat szerint előre és időben tájékoztatják az utazókat.

Kezdőlap    Belföld    Amint vége a nyárnak, megszállják a gépek az M7-est

felújítás

autópálya

m7-es

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Költségvetési földcsuszamláshoz vezetett a NATO történetében az ukrajnai orosz háború és nem utolsó sorban Donald Trump hivatalba lépése: a tagállamok túlnyomó többségében felgyorsultak a védelmi kiadások növelését célzó erőfeszítések.
 

Az amerikai elnök szerint talán még nem jött el a béke ideje Ukrajnában

Biztos, ami biztos, kilőtték az oroszok ezt a kijevi török dróngyárat is

Acél sündisznóvá kell válnia Ukrajnának – Von der Leyen az ukrán és az amerikai elnökkel egyeztetett

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már csak két hétig lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra

Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már csak két hétig lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra

Hamarosan kiderül, ki lesz az év vállalati pénzügyi-gazdasági vezetője Magyarországon. A CFO of the year 2025 díjra szeptember 10-éig lehet pályázni, és a Portfolio szeptember 18-ei Future of Finance 2025 konferenciáján adjuk át az elismerést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló fordulat: itt a lista azokról a munkákról, amiket a mesterséges intelligencia nem tud elvenni

Sokkoló fordulat: itt a lista azokról a munkákról, amiket a mesterséges intelligencia nem tud elvenni

Az AI valóban átvesz rengeteg rutinfeladatot, de nem a robotok veszik majd el az emberek munkáját, hanem azok kerülnek hátrányba, akik nem tanulják meg használni az új eszközöket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ex-Thai PM accepts court verdict after being removed from office over leaked phone call

Ex-Thai PM accepts court verdict after being removed from office over leaked phone call

Paetongtarn Shinawatra’s dismissal is a major blow for Thailand’s most influential and polarising political dynasty.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 29. 13:08
Tömegbalesetek az M5-ösön, mentőhelikopter érkezett, óriási a torlódás
2025. augusztus 29. 12:50
Szinte erkölcsi bizonyítvány kell ebben az agglomerációs városban az ingatlanvásárláshoz
×
×
×
×