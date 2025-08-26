Sztrájkkal indulhat a tanév

„A helyzet tarthatatlan...” – nyílt levelet küldött a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) küldött Orbán Viktornak és Pintér Sándornak az Index tudósítása szerint.

A szakszervezet a levélben felhívja a figyelmet, hogy rövidesen kezdődik a tanév, a feladatok mennyisége óriási. Az Oktatási Hivatalban tömegesek a felmondások az alacsony bérek miatt, közel 120 dolgozó távozott, ami rendkívüli módon kockáztatja a hivatal által koordinált oktatási feladatok színvonalas megvalósulásának biztonságát – írják.

„Azonnali bértárgyalást sürgetek! Az érdekegyeztetési kezdeményezésünknek kizárólag szakpolitikai, humánerőforrás-gazdálkodási és az érintett dolgozók megélhetésének biztosítása érdekében keresetnövelési célja van” – üzente az MKKSZ elnöke, Boros Péterné, majd arra kérte a miniszterelnököt és a belügyminisztert, hogy mielőbb jelöljék ki azt a kormányzati tárgyalópartnert, akivel megkezdhetik a bértárgyalást.

Az egyeztetés legkésőbbi időpontjára is határidőt szabtak: szeptember 5. Azt is közölték, ha addig nem lesz tárgyalás, akkor sztrájkba kezdenek.