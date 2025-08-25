ARÉNA
2025. augusztus 25. hétfő
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt a közismert médiavállalkozó, Lang András

Infostart

Hosszú, méltósággal viselt betegség után, életének 56. évében, 2025. augusztus 24-én elhunyt Lang András, a Pesti Est, az est.hu és az Est Média-csoport egyik alapítója.

A halálhírt Schiffer András és a családja is megerősítette - írja az index.hu.

Lang András 1975-ben született, és 1992-ben két volt gimnáziumi osztálytársával együtt alapította a Pesti Est ingyenes programújságot, amelyből később az Est Média-csoport nőtt ki. A vállalkozásai között szerepelt a Pesti Est Café, az Egri Est Café, az Est FM rádió, az Est Taxi és a Fénypont Kft.

Vállalkozói tevékenysége mellett aktívan zenélt a Drums és az Energomat zenekarokban, és tíz éven keresztül volt egy világzenét játszó formáció tagja. Politikai szerepet is vállalt,

2005-ben támogatta Sólyom László köztársasági elnökké választását.

Később a MagNet Magyar Közösségi Bank kereskedelmi vezetőjeként dolgozott.

Lang András Szentendre város volt önkormányzati képviselője is volt.

