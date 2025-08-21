Munkácsi rakétatámadás: Orbán Viktor megszólalt

Orbán Viktor azt írta: a mai kormányülésen áttekintették a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit.

"Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására. Hála Istennek nem volt rá szükség" - tette hozzá a kormányfő.

A miniszterelnök közölte: Szijjártó Péter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlottuk a magyar kormány segítségét.

"A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!" - zárta bejegyzését Orbán Viktor.