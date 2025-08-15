ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.96
usd:
337.95
bux:
104915.75
2025. augusztus 15. péntek Mária
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Aeropark

A repülőtér különleges helyeire juthatnak be a látogatók

Infostart / InfoRádió - Zsámboki Zsolt

Szombaton rendezik a Repülőtér Éjszakáját az idén 75 éves ferihegyi légikikötő szomszédságában, az Aeroparkban és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Már délután 4-kor elkezdődnek és 9 órán át tartanak a programok. Idén talán a legnagyobb szenzáció, hogy újraindulnak a Budapest-Budapest repülőjáratok – egy kuriózum volt a világjárvány alatt, hogy egy egyórás országjáró sétarepülést lehetett tenni egy utasszállító repülőgéppel. Emellett lehet repülni a világ egyetlen üzemképes Li-2-es repülőgépével, azzal, ami 75 évvel ezelőtt felavatta a ferihegyi 1-es terminált – emelte ki Kránitz Balázs, az Aeropark ügyvezető-helyettese. Mint mondta, maga a repülőgép pont egy évvel idősebb, mint az egyes feminál, tehát 76 éves. Vagyis napjaink modern gépeitől egy igazi matuzsálemig lehet repülőkkel ismerkedni. Megnyílnak továbbá a történelmi egyes terminál kapui, beviszik a látogatókat a reptér kulisszái mögé. Lesznek hangártúrák is és még rengeteg más program zajlik majd a történelmi repülőgépek között az Aeroparkban.

Mint Kránitz Balázs elmondta, a sétarepülésekre már nincs jegy, azok rekordidő alatt elfogytak. Ilyenkor minden évben kiderül, hogy milyen sokan rajonganak a repülésért és a repülőterek világáért, illetve hogy hiába nyílt ki a világ és lehet ma már nagyon könnyen, akár olcsón utazni, ez még mindig egyfajta misztikum az utasok túlnyomó többségének.

"A rajongókat is igyekszünk kiszolgálni, mégpedig azzal, hogy a közösségi médiából jól ismert pilóták, légiutaskísérők lesznek a vendégeink, és lesz egyfajta börze jellege is a rendezvénynek, mert azt látjuk, hogy sok családban van bizonyos érintettség, és most itt nem feltétlenül a nagy repülős dinasztiákról beszélek, hanem azokról a családokról, ahol a gyermek mondjuk valamilyen repülőtéri vagy repülős hivatással kacérkodik. Ezért aztán eljönnek pilótaiskolák, amelyek kitelepülnek hozzánk és tippeket adnak ahhoz, hogy például a vitorlázó repülőgépes repüléstől hogyan lehet eljutni egy modern utasszállító repülőgép pilótafülkéjéig. Vendégünk lesz a HungaroControl azok kedvéért, akik a légiforgalmi irányítás iránt érdeklődnek: műszaki szakemberek mesélnek arról, hogyan történik a repülőgépek karbantartása. És

most már évek óta kacsintgatunk egy kicsit az űrkutatás felé is,

hiszen úgy is beszélünk a programról, hogy a repülős múlt, jelen, jövő találkozik. Két éve Farkas Bertalan volt a vendégünk. Most nagyon reméltük, hogy Kapu Tibor megérkezik még Amerikából a rendezvény előtt, de nem érkezik meg, viszont nagy örömünkre eljön Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, a HUNOR program vezetője, és vele az AX4-es misszió legizgalmasabb pillanatait is felidézzük. Beszélünk arról is, hogy hol tart jelenleg a magyar űrkutatás, és természetesen felvillantunk rengeteg izgalmas pillanatot, momentumot a repülőtér elmúlt 75 évének történetéből" – sorolta Kránitz Balázs.

Praktikus tanácsként az Aeroparkba tartóknak azt javasolta, hogy a közösségi közlekedést használják, vagy pedig az ingyenes ingajáratukat, ami "egy szolidabb időutazással" fog felérni, hiszen egy Malév festésű Ikarus csuklós 280-as busz fogja szállítani a látogatókat Kőbánya-Kispest buszterminál és az Aeropark között. Ez 16 órától hajnali egyig óránként közlekedik.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    A repülőtér különleges helyeire juthatnak be a látogatók

repülőtér

budapest airport

liszt ferenc nemzetközi repülőtér

aeropark

kránitz balázs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyarics Tamás a Trump-Putyin-találkozóról: több kijátszható ütőkártyája is van mindkét félnek

Magyarics Tamás a Trump-Putyin-találkozóról: több kijátszható ütőkártyája is van mindkét félnek

Magyar idő szerint pénteken este találkozik Alaszkában Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A megbeszélés középpontjában Ukrajna lesz, de várhatóan szó esik a kétoldalú kapcsolatokról is. Az ELTE emeritus professzora szerint az amerikaiak rájöttek, hogyan kell tárgyalni Moszkvával, és Donald Trump ezt az utat fogja követni, ami egyébként már Ronald Reagannek is bevált.
Alaszkára szegeződik a világ szeme, de nem ez lesz a fontos csúcs

Alaszkára szegeződik a világ szeme, de nem ez lesz a fontos csúcs

„Vlagyimir Putyin nem fog szórakozni velem” – közölte Donald Trump a pénteki, alaszkai csúcs előtt. Az amerikai elnök Alaszka állam fővárosában, egy katonai bázison fogadja orosz kollégáját, hogy az ukrajnai háború végéről és a kétoldalú viszonyról tárgyaljanak.
 

Ezt lépte az orosz hadsereg Trump és Putyin találkozója előtt

Putyin gépe háromezer kilométerre landolt a mai csúcs helyszínétől

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.15. péntek, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ma lesz a nagy Trump-Putyin csúcs, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Ma lesz a nagy Trump-Putyin csúcs, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Ma este, magyar idő szerint várhatóan 9 órakor kezdődik a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök személyes találkozója Alaszkában. Az eseménytől nem remélhető áttörés, már csak azért sem, mert az orosz haderő két fontos város, Pokrovszk és Kosztyantynivka körül is bekerítheti hamarosan az ukrán katonákat. Hajnalban ukrán dróntámadás érte Oroszország Szamara régióját. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Technológia, kapacitás, energiahatékonyság - így segíti a KKV-kat a Demján Program

Technológia, kapacitás, energiahatékonyság - így segíti a KKV-kat a Demján Program

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump leaves on Air Force One to meet Putin for Ukraine talks in Alaska

Trump leaves on Air Force One to meet Putin for Ukraine talks in Alaska

"HIGH STAKES!!!" Trump writes on social media, as he travels to his first one-to-one meeting with Putin in six years, without Ukraine's Zelensky.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 15. 14:15
Lángoló buszok: vizsgálatot indít a kormányhivatal
2025. augusztus 15. 13:34
Elfogták a balatoni rémet - videó
×
×
×
×