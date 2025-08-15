A repülőtér különleges helyeire juthatnak be a látogatók

Már délután 4-kor elkezdődnek és 9 órán át tartanak a programok. Idén talán a legnagyobb szenzáció, hogy újraindulnak a Budapest-Budapest repülőjáratok – egy kuriózum volt a világjárvány alatt, hogy egy egyórás országjáró sétarepülést lehetett tenni egy utasszállító repülőgéppel. Emellett lehet repülni a világ egyetlen üzemképes Li-2-es repülőgépével, azzal, ami 75 évvel ezelőtt felavatta a ferihegyi 1-es terminált – emelte ki Kránitz Balázs, az Aeropark ügyvezető-helyettese. Mint mondta, maga a repülőgép pont egy évvel idősebb, mint az egyes feminál, tehát 76 éves. Vagyis napjaink modern gépeitől egy igazi matuzsálemig lehet repülőkkel ismerkedni. Megnyílnak továbbá a történelmi egyes terminál kapui, beviszik a látogatókat a reptér kulisszái mögé. Lesznek hangártúrák is és még rengeteg más program zajlik majd a történelmi repülőgépek között az Aeroparkban.

Mint Kránitz Balázs elmondta, a sétarepülésekre már nincs jegy, azok rekordidő alatt elfogytak. Ilyenkor minden évben kiderül, hogy milyen sokan rajonganak a repülésért és a repülőterek világáért, illetve hogy hiába nyílt ki a világ és lehet ma már nagyon könnyen, akár olcsón utazni, ez még mindig egyfajta misztikum az utasok túlnyomó többségének.

"A rajongókat is igyekszünk kiszolgálni, mégpedig azzal, hogy a közösségi médiából jól ismert pilóták, légiutaskísérők lesznek a vendégeink, és lesz egyfajta börze jellege is a rendezvénynek, mert azt látjuk, hogy sok családban van bizonyos érintettség, és most itt nem feltétlenül a nagy repülős dinasztiákról beszélek, hanem azokról a családokról, ahol a gyermek mondjuk valamilyen repülőtéri vagy repülős hivatással kacérkodik. Ezért aztán eljönnek pilótaiskolák, amelyek kitelepülnek hozzánk és tippeket adnak ahhoz, hogy például a vitorlázó repülőgépes repüléstől hogyan lehet eljutni egy modern utasszállító repülőgép pilótafülkéjéig. Vendégünk lesz a HungaroControl azok kedvéért, akik a légiforgalmi irányítás iránt érdeklődnek: műszaki szakemberek mesélnek arról, hogyan történik a repülőgépek karbantartása. És

most már évek óta kacsintgatunk egy kicsit az űrkutatás felé is,

hiszen úgy is beszélünk a programról, hogy a repülős múlt, jelen, jövő találkozik. Két éve Farkas Bertalan volt a vendégünk. Most nagyon reméltük, hogy Kapu Tibor megérkezik még Amerikából a rendezvény előtt, de nem érkezik meg, viszont nagy örömünkre eljön Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, a HUNOR program vezetője, és vele az AX4-es misszió legizgalmasabb pillanatait is felidézzük. Beszélünk arról is, hogy hol tart jelenleg a magyar űrkutatás, és természetesen felvillantunk rengeteg izgalmas pillanatot, momentumot a repülőtér elmúlt 75 évének történetéből" – sorolta Kránitz Balázs.

Praktikus tanácsként az Aeroparkba tartóknak azt javasolta, hogy a közösségi közlekedést használják, vagy pedig az ingyenes ingajáratukat, ami "egy szolidabb időutazással" fog felérni, hiszen egy Malév festésű Ikarus csuklós 280-as busz fogja szállítani a látogatókat Kőbánya-Kispest buszterminál és az Aeropark között. Ez 16 órától hajnali egyig óránként közlekedik.