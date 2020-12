Percről percre - minden mai hír a koronavírusról

2020.12.01. 09:46

Csehország jó úton jár

Csehországban hétfőn is folytatódott a napi koronavírus-fertőzések számának csökkenése. Az egészségügyi minisztérium honlapján kedden reggel közzétett kimutatás szerint hétfőn 3572 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki a szűrések, ami mintegy 800-zal kevesebb mint egy hete. Október elejétől ez a legalacsonyabb munkanapi esetszám. Lassult az elhalálozások számának növekedése, és egyre kevesebb személy szorul kórházi kezelésre. A keddi statisztika szerint eddig 8295 beteg halt meg a koronavírus szövődményeiben. Az elhalálozások száma vasárnap és hétfőn is száz alatt volt, de ezek a számok a későbbi pontosítás alapján végül is rendszeresen magasabbak lesznek. A kórházakban 4500 személy van, ami a fele a november eleji állapotnak. A súlyosnak minősített esetek száma (656 szintén csökken. A kockázati index a százpontos hivatalos táblázaton már több mint egy hete 57-en van, ami a harmadik biztonsági sávnak felel meg. Ennek megfelelően a jelenleg érvényes negyedik, tehát súlyosabb sávnak megfelelő óvintézkedések egy részét csütörtöktől enyhítik. A prágai sajó ezt úgy értékeli, hogy az ország nagymértékben visszatér a normális élethez. Csehországban október-november fordulóján tetőzött a járvány, amikor a napi esetek száma munkanapokon meghaladta a 15 ezret is. November elején a napi tesztek száma több mint 40 ezer volt, s 38 százalékuk hozott pozitív eredményt. Jelenleg a tesztek száma jóval alacsonyabb, és a pozitív eredményt kimutató szűrések aránya 20,5 százalékra esett vissza, amit a higiénikusok jó fejleménynek tartanak. Csehországban december 12-ig szükségállapot van érvényben. Karel Havlícek ipari és kereskedelmi miniszter vasárnap bejelentette, hogy a kormány kérni fogja a parlamentet a szükségállapot meghosszabbítására az év végéig. (MTI)