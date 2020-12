Virtuális adventi kalendáriumot indít a Müpa

A pandémiás helyzet ellenére próbálnak ragaszkodni a hagyományokhoz, és azokhoz a jó szokásaikhoz, amelyek a szeretet kapcsán már korábban létrejöttek – fogalmazott az InfoRádiónak a Müpa vezérigazgatója. December 1-től egészen karácsony napjái, minden reggel kinyílik a Müpa online adventi kalendáriumának ablaka, minden napra egy-egy új tartalommal szolgálva az intézmény weboldalán. Köztük kiváló koncertek és előadások felvételeivel, podcastekkel és lejátszási listákkal, amelyeket korábban sehol nem láthatott, hallhatott a közönség.

Káel Csaba megfogalmazása szerint minden műfajban lesznek csemegék az operaprodukciótól az irodalomi beszélgetéseken át a jazzig, könnyűzenéig. A napról napra megjelenő adventi tartalmak ugyanakkor nem tűnnek el, hanem bekerülnek a Müpa médiatárába, így

bármikor visszanézhetőek lesznek az „ajándékok”.

Az érdeklődők külföldi és hazai fellépőktől, zenekaroktól és formációktól egyaránt hallhatnak-láthatnak majd produkciókat, bővebbet azonban az igazgató erről nem kívánt megosztani, hogy megmaradjon meglepetésnek.

Az adventi kalendárium mellett természetesen folytatódnak a Müpa Home élő streamjei is. Köztük a Gyere velem! című – az az idei WOMEX nagydíjas Lakatos Monika és a Romengo – koncert közvetítése december 1-jével, majd december 3-án Binder Károly és Káel Norbert Liszt-reflexiók című, 2018-as koncertje. Vagy épp 6-án a Concerto Budapestnek lesz Hommage à Sosztakovics címmel streamje.

A vezérigazgató emlékeztetett, a Müpa azért tudott olyan gyorsan reagálni a koronavírus-járványra, mert az online élő közvetítéseik folyamatosak, immáron ötödik éve, ráadásul kész televízióműsorként is bemutatták van több produkciójukat a közszolgálati médián keresztül a nézőknek. A pandémia ugyanakkor megerősítette Káel Csabát azon törekvésében is az Európai Koncerttermek Szövetségénél, hogy létrejöjjön egy közös streamingcsatorna, ahol Európa 22 legnagyobb habversenyterme közös felületen mutathatná be legjobb koncertjeit, mintegy komoly lépést téve a digitális hangversenyterem irányába, amiben a Müpa úttörő szerepet vállalna.

Nyitókép: MTI/Cseke Csilla