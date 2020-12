Ma egy éve kezdődött a koronavírus-járvány – most kiderült, milyen körülmények között

A kínai elnök, Hszi Csin-ping az idei év elején hetekre eltűnt az emberek elől, majd február 10-én egy biztonságos távolságban felvett videoüzenetben köszönte meg a vuhani kórházak dolgozóinak emberfeletti munkáját. Aznap 2478 új megbetegedés történt az országban hivatalos adatok szerint. A Hupej Tartományi Betegségmegelőzési és Megelőzési Központból frissen kiszivárogtatott, 117 oldalas dokumentum azonban csak a tartományon belül 5918 új esetről számol be ezen a napon.

A dokumentum arról tanúskodik, hogy amit a kínaiak mindig is vehemensen tagadtak, mégis igaz: erősen kozmetikázott számokkal tudósítottak a koronavírus-járvány kitöréséről. Október és április közt tartalmaz adatokat a járványról: nem szerepelnek benne arra vonatkozó utalások, hogy a számokat meghamisítani tervezték, de az annak idején nyilvánosságra hozott, azóta sosem korrigált hivatalos adatok és a dokumentumban szereplő számok közt jelentős eltérések vannak.

Lassan reagáltak

A CNN összefoglalója szerint a papírok merev, bürokratikus, felülről irányított egészségügyről, kőbe vésett, a helyzethez alkalmazkodni képtelen procedúrákról tanúskodik. Bár Hupej nagyon gyors reagálásúnak tüntette fel magát, valójában a tesztelés és a pozitív eredmények jelentése terén nagyon lassú volt. A tünetektől kezdve átlagosan 23,2 nap telt el, mire a pozitív eredmények megszülettek. Ez jelentősen növeli a reakcióidőt a vírussal kapcsolatosan.

"Világos, hogy hibákat követtek el, és nem csak olyan hibákat, amelyeket egy új típusú vírusnál lehet elkövetni.

Bürokratikus és politikailag motivált tévedések is történtek a vírus kezelésében. Ezeknek globális következményei vannak.

A teljes átláthatóságot sosem lehet garantálni, egy új vírusnál a technológiával és egyéb akadályokkal is meg kell küzdeni" – nyilatkozott Jang-csou Huang, a New York-i Külkapcsolatok Tanácsának globális egészségügyért felelős tagja, a kínai egészségügy szakértője.

A kiszivárgott dokumentumot a CNN szakértőkkel is ellenőriztette, akik megerősítették az eredetiségét. Az iratokat kínai, érthető okból anonimitást kérő, egészségügyben dolgozó emberek juttatták el a CNN-hez azzal a céllal, hogy bebizonyítsák: a kínaiak cenzúrázták az igazságot, illetve ki akartak állni azok mellett, akik korábban már erről tettek tanúbizonyságot.

Furcsa statisztikák

A dokumentumokban bizonyos napokról részletes adatok olvashatók, míg másokról nem. Az egyik ilyen február 10.:

hivatalos esetszám Hupej tartományban 3911, ebből 2097 megerősített és 1814 gyanús eset,

valós esetszám 5918, ebből megerősített 2345, klinikailag diagnosztizált 1772 és gyanús eset 1796.

Huang szerint nagyon sok gyanús esetnek eleve a megerősítettek közt kellett volna szerepelnie. Ráadásul kezdetben csak a megerősített eseteket közölték, a gyanúsakat később sorolták föl, a klinikailag diagnosztizáltak arányát meg se említve. Nemzeti szinten a napi új eseteket kommunikálták, a gyanús esetekről pedig gördülő számsort adtak közre a járvány kezdetétől számítva. Úgy tűnik, a klinikailag diagnosztizált eseteket ebbe integrálták. Ez a módszer nagy mértékben csökkentette a súlyos esetek a statisztikákban való megjelenését.

Tünet nélkül nincs eset

William Schaffner professzor, a fertőző betegségek szakértője a Vanderbilt Egyetemen úgy véli, ezzel minimalizálni igyekeztek a kínai hatóságok a járvány látszólagos mértékét. A kínai irányelvek szerint a kontaktszemélyek, a láz vagy tüdőgyulladás jeleit mutató emberek gyanús esetek, akik klinikailag diagnosztizáltnak CT- vagy röntgenvizsgálat után számítottak. Február közepén aztán javítottak a statisztikákon, a klinikailag diagnosztizáltak is az igazolt esetek közé kerültek és a tartományban több magasabb rangú hivatalnok el is vesztette státuszát. Ennek ellenére még mindig kritizálták rendszerüket, mivel az aszimptomatikus eseteket továbbra sem számították az igazolt esetek közé.

További kozmetikázott adat volt a haláleseteké: március 7-én Hupej 2986 halálesetet jelentett hivatalosan, a belső jelentés azonban 3456-ot, igaz, olyan nap is volt, amelyen a belső adatok alacsonyabbnak mutatkoztak. Dali Yang szerint, aki a járvány eredetét kutatja, ekkor még mindig fontos volt a kínai hatóságok számára az, hogyan ítélik meg őket nyugaton: abban reménykedtek, megismétlődik 2003 és a SARS esete, és hamar minden visszatér a normál kerékvágásba.

A dokumentum új információkkal teli mindezen túl is.

Kiderül belőle, hogy a WHO-nak kommunikált 44 esettel szemben 2019-ben 200 esetet diagnosztizáltak Kínában koronavírusként.

Kezdetben SARS-teszteket használtak a diagnosztizálásra, amelyek nem bizonyultak működőképesnek.

A védőfelszerelés hiánya miatt a mintákban el kellett ölni a vírust, mielőtt diagnosztizáltak volna.

Belső audit is utalt arra, hogy a járvány kezelése távol állt a megfelelőtől. Nem volt megfelelő anyagi hátterük elegendő alkalmazott felvételére, és a járványügyi központoknak nem volt eszközük vagy jogkörük arra, hogy megfelelően járjanak el.

Egy éve kezdődött

Mindezeken túl aki megpróbált a járvány valós komolyságáról hírt adni, azt igyekeztek elhallgattatni: Li Ven-liang az elsők között hívta fel a figyelmet a megbetegedésre, amiért büntetést kapott. A szemészorvos Ven-liang február hetedikén belehalt a koronavírusba.

Kína eközben január végén a holdújévet ünnepelte, egy világjárvány messzi rémálomnak tűnt, az ország vezetői pedig gazdaságuk megmentése érdekében szóban mindet megígértek a járvány megelőzésére. A Lancetben közölt adatok szerint épp ma egy éve, december elsején jelentkeztek koronavírusos tünetek az első regisztrált betegnél Vuhanban. A megbetegedettek száma mára átlépte a hatvanmilliót, másfélmillióan pedig belehaltak a betegségbe.

A kínaiak eközben lázasan dolgoznak azon, hogy a felelősség terhe lekerüljön vállukról: igyekeznek azt a narratívát erősíteni, hogy bár az első megbetegedések náluk következtek be, a zoonózis nem, a vírus máshonnan került be az országba. Az állami média szerint fagyasztott élelmiszerrel jutott be az országba a koronavírus a Guardian beszámolója szerint. Kínai tudósok még a Lancetnek is benyújtottak egy egyelőre nem ellenőrzött tanulmányt: az állam vállai nem bírják el a pandémia kirobbantásának eredeti bűnét, úgy tűnik. A decemberi influenzajárvány A dokumentumokból az is kiderül, hogy a tartományban egy éve decemberben hatalmas influenzajárvánnyal is meg kellett küzdjenek. Vuhanban és környező városokban hússzor annyi influenzás eset volt ekkor, mint egy évvel azelőtt. Nem tudni, hogy ennek a kitörésnek és a koronavírus-járványnak milyen kapcsolata lehet. Az ugyanakkor biztos, hogy ez a járvány nagyon megterhelte az ekkor már amúgy is extrém mértkben leterhelt kínai egészségügyet.

