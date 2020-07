Sorsfordítónak tartja az uniós csúcstalálkozón született megállapodást az Európai Tanács elnöke - a nap hírei

Sorsfordítónak tartja az unió jövője szempontjából a brüsszeli csúcstalálkozón született megállapodást az Európai Tanács elnöke. Charles Michel a következő hétéves költségvetés és a helyreállítási csomag elfogadása után kiemelte: az uniós büdzsé keretösszegén nem változtattak a tagállami vezetők, a helyreállítási csomagban viszont csökkent a vissza nem térítendő támogatások összege. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az unió a zöld célkitűzések és a digitalizáció mentén épül újjá. Ugyanakkor sajnálatosnak nevezte, hogy néhány terület, például az egészségügy nem kapja meg az eredetileg tervezett támogatást.

A miniszterelnök szerint Magyarországnak és Lengyelországnak nemcsak komoly pénzösszegeket sikerült szereznie, hanem megvédte nemzeti büszkeségét az európai uniós csúcson. Orbán Viktor Lengyelország brüsszeli uniós nagykövetségén Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel tartott tájékoztatón azt mondta: sikerült visszautasítani azokaz a kísérleteket, amelyek összekapcsolták volna az uniós pénzeket és a jogállamiságot egy teljesen új mechanizmus létrehozásával.

Magyar szempontból rendkívül eredményesnek tartja az uniós csúcstalálkozót a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője. Deutsch Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország a közösségi költségvetésből csaknem 1 milliárd euróval többet, 18 milliárdot kap majd, ezen felül 3 milliárdos regionális pluszforráshoz is jut. A Demokratikus Koalíció és az MSZP szerint ugyanakkor úgy véli: Magyarország az eddiginél kevesebb uniós támogatáshoz jut a közösség költségvetéséből.

A pénzügyminiszter szerint a magyar gazdaság kezd visszatérni a növekedési pályára. Varga Mihály egy nyíregyházi beruházás támogatási szerződésének aláírásakor hangsúlyozta: a kormány által indított akcióterv hozzá tudott járulni ahhoz, hogy megálljon a magyar gazdaság áprilisban és májusban tapasztalt zsugorodása, és az elmúlt hónapokban kezdjen visszatérni a korábbi szintre. Kiemelte: a gazdaságfejlesztés középpontjában továbbra is a mikro-, kis- és közepes vállalkozások, a foglalkoztatás bővítése és az újraiparosítás áll.

A piaci várakozásoknak megfelelően 0,6 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot a Monetáris Tanács. A nemzeti bank döntéshozó testülete a múlt hónap után ismét 15 bázisponttal mérsékelte az irányadó rátát. A testület indoklása szerint az alapkamat 0,6 százalékos szintje fenntartható módon támogatja az árstabilitást, a pénzügyi stabilitás megőrzését és a gazdasági növekedés helyreállítását. Az MNB arról is döntött, hogy 15 év feletti futamidejű állampapír-vásárlásba kezd

Elektromos Mercedesek gyártása kezdődött meg Kecskeméten. A gyár igazgatója közölte: újabb mérföldkőhöz érkezett a vállalat, ugyanis elkezdte a CLA 250 e Coupé és a CLA 250 e Shooting Brake Plug-in hibrid modellek gyártását. Mindkét modell kizárólag Kecskeméten készül majd. Még az idén megkezdődik a Mercedes-Benz A-osztály plug in-hibrid változatának hazai gyártása is. Christian Wolff jelezte azt is: augusztus 1-től ismét három műszakban termel majd a kecskeméti üzem.

Nem veszélyeztetik a 3-as metróvonal akadálymentesítését a vonal alagútjának felújítását végző céggel folyamatban lévő tárgyalások. A BKV ezzel cáfolta a sajtóban megjelent híreket. A közlekedési társaság arra hívja fel a figyelmet, hogy a főváros által akadálymentesítésre elkülönített forrás kizárólag a 3-as metróvonal teljes körű akadálymentesítése érdekében megvalósítandó többletfeladatok finanszírozására fordítható. Előzőleg a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége tájékoztatást kért Karácsony Gergely főpolgármestertől, mert attól tartott: veszélybe kerülhet a 3-as metróvonal akadálymentesítése.

Ausztriában péntektől lesz ismét kötelező a szájmaszk a zárt légterű nyilvános helyeken - jelentette be a kancellár. Sebastian Kurz elmondta: ennek értelmében az élelmiszer-üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a bankokban és a postahivatalokban is viselni kell a szájat és orrot eltakaró eszközt. A kancellár azzal indokolta a szigorításokat, hogy a védelemre szorulók, így például az idősek is naponta látogatják ezeket a létesítményeket.

Elmarad az idén a Nobel-díjak stockholmi átadását követő bankett a koronavírus-járvány okozta félelmek miatt. Több mint fél évszázad után idén először nem rendezik meg a svéd fővárosban ezt a gálát. A 2020. évi Nobel-díjak nyerteseit ősszel hirdetik ki, de a bankett, amelyet hagyományosan december 10-én, Alfred Nobel halálának évfordulóján rendeznek mintegy 1300 vendég részvételével, elmarad. Utoljára 1956-ban mondták le a bankettet a Magyarország elleni szovjet invázió elleni tiltakozásul.