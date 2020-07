Elektromos Mercedesek gyártása indult Kecskeméten

Bejelentés Kecskeméten: Magyarországon elsőként a Mercedes-Benz gyárt majd konnektorról tölthető plug-in hibrid modelleket, a CLA 250 e Coupét és a CLA 250 e Shooting Braket, mindkét modell kizárólag Kecskeméten készül majd - írja a Portfolio.

Christian Wolff, a kecskeméti Mercedes-gyár igazgatója a nagy bejelentéshez azt is hozzátette, hogy augusztus 1-től ismét három műszakban termel a magyarországi üzem.

És még azt is közölte, hogy az idén megkezdődik a Mercedes-Benz A-osztály plug in-hibrid változatának a hazai gyártása is, ami azt jelenti, hogy minden olyan modellt, amit Kecskeméten gyártanak, elektromos meghajtással is gyártják 2020 végétől.

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor