15 év feletti futamidejű állampapírokat vásárol a jegybank

Az alapkamat 0,60 százalékos szintje fenntartható módon támogatja az árstabilitást, a pénzügyi stabilitás megőrzését és a gazdasági növekedés helyreállítását - írta a testület a keddi ülésről kiadott indoklásában, miután 15 bázisponttal 0,60 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó változatlanul hagyásával.

Ezúttal is hangsúlyozták, hogy a jelenlegi, gyorsan változó környezetben kiemelten fontos, hogy a rövid oldali hozamok biztonságos távolságban maradjanak a nullaközeli tartománytól. A tanács folyamatosan értékeli a beérkező adatokat és az inflációs kilátások változását. A növekedési kilátások tartós romlása esetén a jegybank a beruházásokat legközvetlenebb módon támogató célzott eszközein, a Növekedési hitelprogram Hajrá!-n és a Növekedési kötvényprogramon keresztül biztosítja a szükséges további gazdaságösztönzést - tudatta az MNB.

A júniusi kamatcsökkentés tartósan megjelent a hozamgörbe rövidebb szakaszán, ugyanakkor monetáris politikai szempontból kiemelt jelentőségű, hogy az alapkamat csökkentésének hatása a hozamgörbe hosszabb szakaszán is érvényesüljön - mutatnak rá az indoklásban. Így a monetáris transzmisszió javítása érdekében a tanács a hosszú lejáratú fedezett hiteleszköz és az állampapírvásárlások közötti átcsoportosításról döntött: a hosszú, 15 év feletti szegmensben, korlátozott mennyiségben állampapír-vásárlásokat hajt végre. A lépés a monetáris transzmisszió javítása mellett az államadósság lejárati szerkezetének hosszabbítását is támogatja. A tanács az állampapír-vásárlási programra továbbra is védőhálóként tekint, amelyet a szükséges esetben és a szükséges mértékben kíván használni - közölte az MNB.

Nyitókép: pixabay